Nők százainak élete is múlhat a HPV elleni vakcina beadásán

Szeptember 12-éig igényelhették a hetedik osztályos gyermekek szülei a méhnyakrák kialakulásáért nagyban felelős humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást. Tavaly megyénkben a megcélzott korosztály hetven százalékának adták be az ingyenes vakcinát, amely több vírustörzs ellen is védelmet nyújt, például az ellen is, amely évente ötszáz nő haláláért felelős Magyarországon.

Molnár-Révész Erika

Szeptember 12-éig dönthettek a hetedik osztályos gyermekek szülei vagy gondviselői, hogy igénylik-e a humán papillomavírus elleni védőoltást Illusztrációfotó: Mediaworks

2008-ban Szolnokról indult, hat évvel később pedig már országossá nőtte ki magát a humán papillomavírus elleni ingyenes védőoltási kampány, amit első körben hetedik osztályos lánygyermekek számára biztosítottak. 2020-tól már a fiúgyermekek szülei is kérhetik a vakcinát, amely többfajta vírustörzset is tartalmaz. – A védőoltás azon humán­papillomavírus-törzsek ellen nyújt védelmet, melyek legnagyobb gyakorisággal okozhatnak méhnyakrákot, nemi szemölcsöket, illetve végbélnyílást érintő rákmegelőző elváltozásokat és rosszindulatú daganatokat. A védőoltás jelentőségét az adja, hogy hatására az immunrendszer a fertőzés bekövetkeztekor gyorsabban termelhet ellenanyagot, így a szervezet képessé válik arra, hogy kivédje a fertőzést. – A fiúk és férfiak esetében a védőoltás a humán papillomavírus által okozott végbélnyílást érintő rákmegelőző elváltozások és rosszindulatú daganatok, továbbá specifikus HPV-típusok által okozott genitális szemölcsök kialakulása ellen nyújt védelmet – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya. A vakcinát az iskolaorvosok adják be a kampányoltás során. A tizenötödik életévüket be nem töltött gyermekeknek a védőoltás-sorozat első részletét októberben, a másodikat pedig hat hónap múlva adják be. Azoknak a gyerekeknek, akik elmúltak tizenöt évesek, három oltás szükséges a védettséghez. Ezeket októberben, majd decemberben, végül a következő év áprilisában kapják meg. Hazánkban a méhnyakrák miatti relatív halálozási kockázat magas, az európai uniós országok átlagának mintegy háromszorosa. A tapasztalatok szerint a későn diagnosztizált esetek többsége a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű, alacsonyabb iskolai végzettségű, szűrővizsgálaton korábban részt nem vett nők körében fordul elő, ezért nagyon fontos a rendszeres vizsgálat. – A méhnyakrák szűrése szervezett keretek között zajlik, a vizsgálatra minden 25–65 év közötti nőnek háromévente küldenek meghívó levelet. A levél tartalmazza annak a tizenegy nőgyógyászati vizsgálóhelynek a címét és telefonszámát, ahol a szűrést az Egészségbiztosító finanszírozza. Ezeken a helyeken a szűrővizsgálat teljes egészében ingyenes. Sajnos mindezek ellenére a megjelenési arány igen alacsony – hangsúlyozta a kormányhivatal illetékese. Hozzátette: az nem számít népegészségügyi célú szűrésnek, ha valaki a behívólevél nélkül jelentkezik nőgyógyászati vizsgálatra, továbbá az sem, ha a méhnyakról vett kenetet nem az akkreditált cytológiai laboratóriumok vizsgálják meg. Mindezek miatt csak valamivel több mint kétszázalékos háromévenkénti szűrésen való megjelenést tudtunk kimutatni az érintett korosztályban. Ugyanakkor, a valóságban a nők több mint felét megvizsgálják háromévenként legalább egyszer – áll a Népegészségügyi Főosztály válaszában. Mint írják: a méhnyakrák megelőzésére szolgáló védőoltás és a szűrés nem egymás alternatívái, azokat közösen kell alkalmazni, törekedve a célcsoportok teljes lefedettségére. Ehhez fontos a méhnyakszűréshez való hozzáférhetőség növelése, különösen a falvakban élő lakosság számára. Ezt a célt szolgálja az, hogy egy képzést követően a védőnők már önállóan is végezhetnek méhnyakszűrést. Jelenleg megyénkben négy védőnő végez ilyen vizsgálatot. Kifejezetten jónak számít az oltottsági arány megyénkben Tavaly megyénkben is több ezer gyermek kapta meg az ingyenes humán papillomavírus elleni védőoltást. – Annak ellenére hogy nem kötelező, a tavalyi tanévben Jász-Nagykun-Szolnok megyében a kampányoltás keretében százkilenc általános iskolában zajlott a humán papillomavírus elleni védőoltás beadása. A hetedik osztályba járó 3678 tanuló közül 2585 fő, vagyis 1384 leány, illetve 1201 fiú szülei vagy gondviselői igényelték a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Megyei vonatkozásban az előző évekhez képest a hetven százalék feletti oltottsági arány igen jónak mondható – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.



