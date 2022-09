– Idén is a maximálisan kérhető, közel háromszáz erdei köbméter fát igényeltünk – válaszolta Tiszapüspöki polgármestere arra a kérdésre, idén mekkora mennyiségre nyújtották be támogatási kérelmüket a szociálistűzifa-programba. A kétezer lelkes településen körülbelül háromszáz olyan család van, mely minden évben jogosult az ingyenes tüzelőanyagra.

– Azt az önkormányzatok döntik el, hogy hogyan osztják szét a megkapott mennyiséget. Mi azt szerettük volna, hogy minél több család részesüljön a támogatásban. Ezért döntöttünk úgy, hogy háztartásonként egy erdei köbméter fát biztosítunk minden rászoruló családnak, ami nagyjából tíz-tizenkét mázsának felel meg – tette hozzá a településvezető. Tapasztalataik szerint a fűtési szezonra mindig rendben megérkezik a fa, a legtöbben pedig azonnal haza is viszik.

Ha szükséges, kiszállítja az önkormányzat

Nagykörűben szintén a maximális mennyiségre pályáztak.

Az elmúlt években is így tettünk, és nem panaszkodhatunk, mert elég nagy mennyiséget – tavaly például közel kétszázötven köbmétert – ítéltek meg számunkra. Bízunk abban, hogy idén is sikeres lesz a pályázatunk, erről az elkövetkező hetekben kapunk tájékoztatást

– hangsúlyozta Túri Tibor.

A polgármester hozzátette: a NEFAG Zrt.-vel már egyeztettek, hogy sikeres pályázat esetén biztosított legyen a tűzifa szállíthatósága.

– A lakosok novemberben adhatják le kérelmeiket. A tűzifát decemberben és januárban szoktuk kiosztani, aki tudja, maga oldja meg, akinek nincs erre lehetősége, azoknak az önkormányzat kiszállítja – tette hozzá a Tisza-parti kistelepülés vezetője.

Plusz kőrisfát vásároltak, hogy jusson mindenkinek

A mindössze százhetven lakosú Hunyadfalva a tavalyihoz hasonlóan ötven erdei köbméter tűzifára adott be pályázatot – számolt be róla Vékonyné Házi Eszter.

A polgármester hangsúlyozta, a megye legkisebb településén nagy az igény az ingyen tűzifára, az önkormányzat pedig már önerőből is beszerzett pluszban hatvan erdei köbméter kőrist.

– A fát még hónapokkal ezelőtt, jó áron tudtuk megvásárolni, akkor még huszonnégyezer forint volt köbmétere. A korábbi tapasztalatok azt mutatják, tüzelővel jobban tudjuk támogatni az itt élőket, mintha adnánk nekik például tíz kiló lisztet – mutatott rá a polgármester.

A lakosok tizedének jut a támogatásból

Minden évben a maximális összegre pályáznak a szociális tűzifa esetén Cibakházán is. Idén több mint tízmillió forint értékű fára számítanak.

– Vannak rászorulók a faluban szép számmal, az energiaárak növekedésével a számuk tovább emelkedhet – válaszolta megkeresésünkre Hegyes Zoltán polgármester.

Tavaly két ütemben érkezett tüzelő a településre, a fát a szállításhoz alkalmazkodva osztották szét a rászorulók között.

– A rendelet szerint kérelem útján lehet igényelni a szociális tűzifát. A megítélt mennyiség az igénylők számától is függ, de nyolc-tizenkét mázsa általában jutott háztartásonként. Az előző években több mint négyszáz család jelentkezett, idén még többre számítunk – emelte ki.

Zagyvarékas tavalyhoz hasonlóan idén is barnakőszén beszerzésére adta be pályázatát.

Több helyen más vált be, inkább szénre pályáznak

– Régebben szociális tűzifával segítettük a rászorulókat, de átváltottunk szénre. Egyrészt, mert könnyebben szállítható, másrészt úgy véljük, a szenet igazságosabban lehet elosztani. Nem ad okot vitára, hogy kinek jut vékonyabb, illetve vastagabb darab – tájékoztatta hírportálunkat Polónyi László, a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró pénzügyi bizottság elnöke.

Mint mondta, idén a maximális mennyiségére, vagyis ezerhétszázhatvannégy mázsára pályáztak, számolva azzal is, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is valamivel kevesebb tüzelőre kapnak majd támogatást. Polónyi László hozzátette, Zagyvarékason is nagy az igény a szociális tüzelőre – ami eddig többé-kevésbé elég is volt, ám idén várhatóan többen szeretnének majd hozzájutni.

Hasonlóan gondolkodnak az ezerhatszáz lelkes Tiszaroffon, ahol már készülnek arra, hogy az energiaválság miatt idén többen igénylik a szociális tüzelőt.

– Úgy vélem, idén télen a szokásosnál is nagyobb szükség lesz erre a fajta támogatásra – hangsúlyozta Vankóné Jekli Anikó, Tiszaroff polgármestere. – Arra számítunk, hogy emiatt több olyan háztartás is kénytelen lesz fával vagy épp szénnel fűteni, akik eddig meg tudták fizetni a gázfűtést. Ezért a tavalyi kilencszáz mázsa szén helyett idén ezerkétszáz mázsát igényeltünk – tette hozzá.

Saját forrást is biztosítanak az igények kielégítésére

Jászdózsa a lakosság igényeit figyelembe véve, szintén barnakőszénre igényelt támogatást – mondta el érdeklődésünkre Baranyi Sándor polgármester. Idén hatszázhetvennyolc mázsa barnakőszénre adtak be támogatási kérelmet. A pályázathoz az önkormányzat négyszázharmincezer forintot meghaladó saját forrást is biztosított.

Van olyan település, ahol nem kérnek belőle

– Kőröstetétlen még sosem nyújtott be pályázatot a Belügyminisztérium szociálistűzifa-programjába. Ennek oka elsősorban az, hogy a nyolcszáz lelkes kistelepülésen alig vannak olyanok, akik rászorulnának az állami tüzelőre. Akik viszont mégis szükséget szenvednek a zord időben, azoknak az önkormányzat segít – tájékoztatta hírportálunkat a község polgármestere.

Pásztor Imre elmondta, tíz alatti náluk azok száma, akiknél komoly probléma az otthon melegének fenntartása. Őket a mintegy kétszáz köbméternyi önkormányzati tüzelőből támogatják.

– A már betárazott famennyiségre bármikor lehet jelentkezni, amíg a készlet tart. Egy lakónak egy fűtési szezonban akár többször is adunk fát, ha szükséges –hangsúlyozta a polgármester.