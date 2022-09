– A tinédzser Jelenfi Bence tizenhárom kilogrammos, több mint egy méteres amurt fogott fél órás fárasztással. Természetesen vissza is engedte. De akadt a horogra egy tizenegy kilót is meghaladó példány, ami többször gallyakba is akadt, végül csak sikerült kiemelni. Mivel a gyerekek tanulják a hallal való kíméletes bánásmódot, ezt is visszaengedték – foglalta össze a nyári élményeket Varga József, Rákócziújfalu polgármestere.

A legnagyobbakon kívül is zömmel öt-nyolc kilogrammos halakat fogtak a fiatalok.

Ezekkel a tapasztalatokkal a tarsolyukban nevezhettek a legutóbbi horgászversenyre is. A rákócziújfalui Ifjúság Horgász Egyesület hetedik nagyobb rendezvényét tartotta idén.

– Több évtizede, egészen pontosan majdnem hatvan éve működik az egyesület. Szeretnénk nyitni más településeken élők felé is. Az Alcsi Holt-Tiszán rendezett versenyünkre más városokból és falvakból is érkeztek, a verseny hatására bővült a tagságunk is. Persze nem titkolt szándék a horgász sport népszerűsítése a fiatalabb generációk körében, hogy a szervezetünknek ne csak múltja, hanem jövője is legyen – magyarázta.

Beküldött fotó



A várakozásoknak megfelelő létszámmal, jó hangulatban telt az őszi horgászkavalkád megméretése, a gyermekeknél öt, a felnőtteknél tíz kiló fölötti hallal lehetett nyerni.

A felszerelés helyes összeállítása és a megfelelő csalizás vezetett sikerre. Aki ezt jól eltalálta könnyű dolga volt, mert kaptak a kárászok, pontyok, keszegek, pedig időnként az eső is rákezdett

– tette hozzá.

A hagyományok szerint az elmúlt években a település rendezvényeihez csatlakoznak a civil szervezetek, így a horgászegyesület is. Amíg a horgászok a zsinórt áztatták, addig a pártoló tagok az őszköszöntőn halászlevet és birkapörköltet főztek. A napot jó hangulatú koncertek és beszélgetés zárta. A száz fő körüli taglétszám folyamatosan duzzad, az összetartó közösségbe bárki jelentkezhet, aki kedveli a horgászatot, a halakat vagy egyszerűen a természetet.