Előrehozott születésnapi köszöntővel készült Makai Mihály családja. A besenyszögi idősotthonban élő férfi e hónapban tölti be százkettedik(!) életévét, ezen alkalomból gyűlt össze a rokonság a napokban. Gyerekei, unokái, dédunokái köszöntötték Mihály bácsit, és ami még különlegesebbé tette ezt az önmagában sem mindennapi évfordulót, az az, hogy először találkozhatott ükunokájával.

Az újdonsült üknagypapa csak nézte és nézte a pici babát, mosolygott, látszott rajta, hogy mérhetetlenül boldog. A kezei gyengék már, az ölébe tettük a picúrt, akit hosszú perceken át csodált. Egy kis időre a pici is kinyitotta a szemét, szinte egymásra mosolyogtak, jó volt őket látni. Kimondhatatlan boldogság volt ez mindannyiunk számára

– mesélte Irénke, Mihály bácsi egy szem lánya, aki az ünnepi esemény háziasszonya volt.

A különleges szülinapi parti jó hangulatban telt. Az elején az ünnepelt sorra vette a dédunokákat. Mivel a gyerekek szinte napról napra változnak, megszemlélte, melyikük mennyit nőtt a legutóbbi találkozás óta, megbeszélték, ki melyik iskolába jár majd, mivel foglalkozik. A dédi végül örömmel nyugtázta, hogy a gyerekek szépek, egészségesek, és nőnek, mint a gomba.

A finom ebéd után természetesen nem maradhatott el a torta sem, amikor már mindenki evett-ivott, jöhetett a szórakozás. Mihály bácsi most is dalra fakadt, hűen az elmúlt évtizedekhez, hiszen mindig is szeretett nótázni, tagja volt a besenyszögi népdalkörnek. Természetesen előkerült a citera is, melyen egykoron ő maga is játszott, most leginkább unokája pengette a húrokat.

A dalok persze közösen szóltak. És ha még lehet különlegesebb egy történet, ez mindenképpen az. A Makai családban ugyanis hagyomány, hogy a legidősebb fiúgyermek a Mihály nevet kapja, amit náluk immár öt generáció visel. Mihály bácsi 1920-ban született, elsőszülött fia 78 esztendős, a sorban harmadik Mihály 46 évesen lett nagypapa, a negyedik Mihály, az újdonsült édesapa pedig 26 éves, a család legkisebb szemefénye pedig július 6-án látta meg a napvilágot, és kapta meg a Mihály nevet.

Együtt ünnepelt a család Beküldött fotó



– Nagyon vártuk már, hogy végre megszülessen a kisunokánk. Különleges érzés a nagypapaság. Nem igazán lehet ezt elmondani, ezt érezni kell, de az biztos, hogy mérhetetlenül büszke vagyok én is és a feleségem is. És az is egy leírhatatlan érzés, hogy így együtt lehetünk. Ahogy látom, az immár apává érett fiam boldogságát, azt, hogy milyen szeretettel fogadta az édesapám és a nagypapám ezt a csöppséget, ez mindennél többet ér – árulta el boldogan a nagypapa, a sorban a harmadik Mihály. Aki hozzátette: a legkisebb Mihály egyébként második keresztnévként a Ferenc nevet is viseli, tisztelegve ezzel az anyai tatája előtt is.

Szívet melengető igaz történet az övék. Irigylésre méltó az összetartásuk, a mosolygós jókedvük. Isten éltesse őket, boldog születésnapot kívánunk a család legidősebb tagjának és jó egészséget az összes Misinek a közelgő Mihály névnap alkalmából!