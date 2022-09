Bemutatták a házi rétes készítését is

Ezzel még nem ért véget az ízkavalkád, hiszen ügyes háziasszonyok a tökéletes, kézzel húzott házi rétes titkairól is lerántották a leplet, sőt a főzőversenyen is sokan megmutatták, hogyan bánnak a fakanállal. A Jászkisér, Szeretlek! rendezvény keretében még számos program várta az érdeklődőket. A Tájházban Alma-napot tartottak a Csete Balázs Általános Iskola és a Csete Balázs Honismereti Szakkör közreműködésével. Az általános iskola udvarán a Városvédő Polgárőr Egyesület első polgárőr gépkocsi találkozója, szépség- és ügyességi versenye szórakoztatta a látogatókat. De volt veteránjármű-kiállítás, tűzoltóautó-bemutató, hagyományőrző és zenés műsor is.