A több mint száznegyven méteres fóliasátrán vezetett végig Iglódi Ferenc, cserkeszőlői kertész. A sorok végére érve már nem a palánták kapnak helyet, ott már kisebb-nagyobb fák magasodnak, melyek levelei alatt érnek a papaják.

– Eleinte százezer tő gerberával dolgoztam, én voltam Magyarországon a második, aki ezt elkezdte. Mindig az úttörők közé soroltam magam. Álmom volt a trópusi világ – mesélte a szenvedélyéről.

Iglódi Ferenc 1976 óta foglalkozik fóliával, paradicsomot, paprikát termeszt a kígyóuborka mellett, ám igyekezett különlegességeket is nevelgetni.

– Próbálkoztam banánnal, de az idei nyár éghajlatát nem bírta, megégett a levele. Ám vannak citrusféléim, gyömbér és papaja is – mutatta büszkén a fürtöket.

Ez a trópusi növény a nagy párát és a tápanyagdús talajt kedveli, a fólia alatt meg is teremtették a szükséges klímát, a fűtött sátor a fagy ellen is megvédi a fácskákat.

– Az első magot Kambodzsából hoztam. A szállodában láttam, ahogy a szakácsok darabolják és azon gondolkodtam, hogyan kellene szerezni egy magot. Végül odamentem, és egyszerűen kértem, igen furcsán néztek rám… Ott ez olyan, mint itthon az alma. Arról a magról neveltem az első fát, most körülbelül harminc van – magyarázta.

Azt, hogy melyik alkalmas továbbtermesztésre, az első termés mutatja meg, erre alig egy évet kell várni.

– Rendkívül gyorsan nő, fél év után ki lehet ültetni, rá egy fél évre már teremni kezd. A kis virágokból alig három hónap alatt több kilós gyümölcsök növekednek a levelek tövében. Meglehetősen gazdaságos tehát a termesztése – emelte ki.

Az egyiken szinte paprikaformájúak csüngenek, ebből nem is vetnek többet.

– Elkezdtük válogatni a termések alapján, hogy melyiket éri meg tovább csíráztatni, így szelektálunk. Amikor már az anyaszár túl magasra nő, elvágjuk, a többi tovább hajt. Egyébként bár fának tűnik, igazából inkább bambuszra hasonlít, ha a törzsét elvágjuk, az üreges. Felmászni sem lehet rá, mert az oldalágak elég gyengék, így létrával szüreteljük a terméseket – részletezte.

A papajának harminckét féle gyógymódot tulajdonítanak, a levele, termése, de még a héjának a leve is jótékony hatású.

– Ha egy kicsit megvágjuk fehéres lé folyik ki belőle, sebkezelésre kiváló – tette hozzá Iglódi Ferenc.

A cserkeszőlői fóliából a nagybani piacra szállítják a gyümölcsöt, így az ország minden pontján megkóstolhatják a vásárlók a Jász-Nagykun-Szolnok megyében termesztett papaját.

Fotó: Mészáros János



Salátaként is fogyasztható

Az érett papaja sárga színű, állagában leginkább a sütőtökre hasonlít. A dinnyefa gyümölcse éretten édes, zölden saláták alapjaként fogyaszthatjuk.

– Rákkal, halszósszal, sós mogyoróval és lime-mal nagyon finom. A papaját krumplihámozóval vékonyan szelve kell feldarabolni, felhalmozni és erre jöhet a mozsárban összezúzott többi összetevő – sorolta a bevált receptjéről Iglódi Ferenc.

Más érdekes gyümölcsök is teremnek a fólia alatt

Iglódi Ferenc háromezer-ötszáz négyzetméteren, fólia alatt nevelgeti növényeit. Egy másik sátorba is átvezetett minket, ahol cserépben sorakoztak a palánták és egyéb különleges növények.

– Ez itt sárkánygyümölcs – mutatott az egyikre.

Ugyancsak Kambodzsában törtem egy darabot, onnan hoztam haza a zsebemben, azt gyökereztettem. Kaktuszféle, nálam most virágzik először, kíváncsi vagyok a termésére is

– mondta.

A szamócafa nem vészelte túl a meleget, levelei elsárgultak, a mangó és citromfa viszont jól terem.

– Van itt minden: citrom, mandarin, narancs, gyömbér. Ezek rendszeresen hozzák a gyümölcsöt, bár locsolásra szükség van, hogy ne száradjanak ki. Alapvetően meleghez szokott növényekről van szó, de idén nyáron a fólia alatt negyvenöt fokot is mértünk, ami már nagyon magas. Így, amit lehetett kivittük, még most is „nyaral” néhány növényünk – magyarázta.