Soha nem látott számban érkeztek be szavazólapok, melyeken a Prima Díj döntőseire tettek javaslatot a megyében élők. A nagy érdeklődés is jelzi, térségünkben ez az egyik legjelentősebb, legnagyobb érdeklődés övezte elismerés. Nyár végéig közel 46 ezer szavazat érkezett be, megdöntve az eddigi rekordokat.

Idén ősszel immár tizennyolcadik alkalommal rendezi meg a megyei Prima díjátadó gálát a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezete. Hosszú évekig mindig adott napon, szeptember 16-án tartották a jeles eseményt, egy ideje viszont szakítani kényszerültek a hagyománnyal.

Ez évben szeptember 26-án rendezik meg az eseményt, a gálának pedig a megújult Szolnoki Szigligeti Színház ad otthont.

Már az első körös szavazásban is rekordszámú – 37 630 darab – voks érkezett be az Új Néplapból kivágott szelvények formájában, a döntő esetében viszont még ezt is sikerült jelentősen felülmúlni. Augusztus végéig ugyanis összesen 45 996 szavazólap érkezett be, számolt be róla dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei elnöke. A szavazatok száma alapján, egy szakmai grémium értékelésével megtámogatva ítélik oda a díjat a legkiválóbbaknak.

Idén 136 beérkezett jelölésből kellett kiválasztani a kategóriánkénti hármat, ami komoly felelősség volt.