A Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei ebben az időszakban is aktívak voltak, az idegenforgalmi főszezon ideje alatt elsősorban a turisták által látogatott helyszíneken hajtottak végre ellenőrzéseket. A nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés fő területei a turisztikai szempontból frekventált helyeken működő kereskedelmi és vendéglátó létesítmények voltak.

A június 16-án indult vizsgálati időszakban eddig ötvenhárom egységet ellenőriztek kollégáink, hiányosságot tíz helyen tártak fel. A negyvennégy próbavásárlás során pedig nyolc esetben tapasztaltak jogsértést a revizorok

– közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.

Érdeklődésünkre beszámoltak a tapasztalatokról, mely szerint az árusok több esetben szolgáltak ki fiatalkorút alkohollal, ráadásul az árlapon szereplőnél magasabb árat kérve, vagy az előírt mennyiségnél kevesebbet mértek a pohárba. Egy fesztiválozó fiatalkorúnak pedig kevesebb visszajárót adtak.

– Előfordult, hogy a vállalkozók a mérleg hitelességét a helyszínen nem tudták igazolni, nem helyezték ki az üzemeltetői táblát, a vásárlók könyve nem volt könnyen hozzáférhető, valamint, hogy a vendéglátóhelyeken nem használtak hitelesített italmércét. Jogsértő magatartást tanúsított annak az üzletnek az eladója is, aki a csomagolóanyag súlyát is belemérte a vásárolt termék súlyába – számoltak be az ellenőrzések tapasztalatairól az illetékesek.

A tapasztalt jogsértések miatt az ellenőrök minden esetben már a helyszínen eljárást indítottak, fogyasztóvédelmi bírságot és kötelezést szabtak ki.

– A fogyasztóvédelmi témavizsgálatok szeptember utolsó napjaiban még tartanak, azok eredményéről a vizsgálatokat és azok elemzését követően tudunk tájékoztatást adni – tették hozzá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal illetékesei.