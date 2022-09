A kisvároshoz közel esik a Szandaszőlősön működő katonai repülőtér, az utóbbi időben pedig megszaporodtak az ott le- és felszálló légi járművek, amit különösen a város szélén élő falvaiak érzékelnek intenzívebben. A probléma kapcsán rendezte meg az önkormányzat az MH 86. Szolnok Helikopter Bázissal közös lakossági fórumát a Varsány Közösségi Házban.

A minapi összejövetelen dr. Bali Tamás ezredes, a bázis parancsnokhelyettese mutatta be vetítéssel kísért, közérthető előadás formájában tevékeny­ségüket. A jelenlévők megismerhették a bázison folyó munkát, a különböző repülőeszközöket, az előadó arra is rávilágított, hogy miért ott és azon az útvonalon járnak – az előírásokhoz igazodva – a szóban forgó repülőgépek és helikopterek. Az élvezetes előadást követően az érdeklődők kérdéseket is feltehettek a témával kapcsolatban.

A probléma nem mindenkit érint ugyanolyan mértékben, ennek megfelelően a fórumon szerény számban gyűltek össze az emberek, bár az is elhangzott, hogy egyes helyeken – főként a városszélen – valóban erősebben hallható a gépek keltette robaj.

A fórum végére azonban úgy tűnt, a falvaiak elfogadják, hogy együtt kell élniük a jelenséggel – ez egyébként nem új keletű, hiszen évtizedek óta működik a település szomszédságában a katonai reptér. Az ott élők így hozzászokhattak a honvédelmi szempontból nagyon fontos légtéri mozgások „akusztikai kísérőjelenségeihez”. Dr. Bali Tamás pedig ígéretet tett, hogy amennyire lehetőségük van, igyekeznek a lakosságot minél kevésbé zavarva végezni a munkájukat. Kovács Berta