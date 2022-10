Polónyi László 2002 óta volt tagja a képviselő-testületnek, egyben bizottsági tennivalókat is ellátott. Kezdte a pénzügyi bizottságnak, később a szociális bizottságnak volt elnöke, majd ismét a pénzügyet vezette.

– Indultam már 1998-ban is a választásokon, csak akkor nem jutottam be a testületbe, de mindig tenni akartam a faluért – árulta el az új polgármester, akivel megválasztásáról, célkitűzéseiről beszélgettünk.

– 1990-ben megalakítottuk Deme Tiborral, a művelődési ház akkori vezetőjével a Zagyvarékasiak Baráti Körét, tehát már ekkor is megvolt bennem ez a törekvés, hogy Rékasért munkálkodjam. Mielőtt az előző polgármester, Kurucz László Árpád, egészségi állapota miatt bejelentette lemondását, egyeztettünk arról, hogy az időközi választásokig kinek kell ellátnia a feladatkörét, és mivel én voltam a pénzügyi bizottság elnöke, ez rám hárult. És mivel úgy éreztem, polgármesterként tudnék a falumért legtöbbet tenni, indultam a választásokon. Egyedüli jelöltként.

Felmerült viszont a kérdés, hogy mi legyen a munkámmal, én vagyok ugyanis a helyi általános iskola igazgatója. Kiderült, a helyettesem nem vállalta az intézmény vezetését, így fejtörést okozott, hogyan oldjam meg, hogy mindkét feladatkört el tudjam látni.

– Végül maradtam főállású intézményvezető, a falu vezetését pedig társadalmi megbízatású polgármesterként látom el. A lakosok is támogatnak, úgy gondolom, ahhoz képest, hogy nem volt tétje a választásnak, elég szép számú, 525 szavazatot kaptam. Egy átlagos választásnál sem szoktak itt több szavazattal nyerni.

Az időközi választás előtti kampányában Polónyi László utcafórum sorozat tartott, hogy megismerje a lakók panaszait, gondjait, igényeit.

– Hat területen hat utcafórumon találkoztam a rékasiakkal, hogy minél több információt begyűjtsek. Folyamatosan jegyzeteltünk. Most tartunk az információk feldolgozásának stádiumában. Az viszont egyértelműen látszik, hogy általános problémaként merült fel a közbiztonság kérdése. Az egyes területeken eltérő gondokkal is szembesültünk, például több utcában nagyon aktuális lenne már az útburkolat javítása, járdák felújítása. Pozitívum viszont, hogy minden fronton azt tapasztaltam, hogy a lakosság igyekszik partner lenni a problémák megoldásában, nem csak kritikákat fogalmaztak meg. Ez azért is jó, mert az előrelépéshez az itt élők közreműködése is szükséges, csak közösen tudunk eredményeket elérni. Ehhez szükséges egyfajta szemléletváltás, egy másfajta gondolkodásmód – emelte ki Polónyi László.

A település vezetője beszélt a legfontosabb teendőkről is.

– Általános gond, amit meg kell oldanunk, többek között az illegális szemétlerakás, valamint a kóbor- és az utcákon szabadon járkáló kutyák problémája. Van új szerződésünk a kutyák befogására, de első körben igyekszünk minél több állatnak gazdát találni, utóbbi időben nem egy esetben sikerült is. Csak legutolsó megoldásként tekintünk a sintértelepre. Nagy gondot fogunk fordítani a térfigyelő kamerarendszerünk megújítására is. 2010-ben üzemeltünk be tíz kamerát, későbbi években még négyet.

Amikor átvettem, nem mindegyik működött, de most még plusz hat kamerával is bővítjük majd a rendszert.

– Az önkormányzati tulajdonú Rékasszolg Kft.-nek augusztustól új ügyvezetője van, a létszámot is folyamatosan igyekszünk bővíteni, így remélhetőleg megoldódik a közterek, parkok rendben tartása, ami utóbbi időben a kevés közfoglalkoztatottal hagyott kívánnivalót maga után. Arra is törekedni fogunk, hogy minél több rendezvényt, nyílt napokat tartsunk, az idei évre is vannak már terveink. Ha az emberek megtapasztalják az ezekben rejlő pozitívumokat, az biztos, hogy erősíti a közösségi életet. Sikerült új igazgatót találni a művelődési ház élére, az előző igazgató halála után ugyanis nem nagyon volt, aki összefogja a programokat, de most már minden feltétel adott. A Vasúti újtelepen lévő közösségi házba is szeretnénk ismét életet lehelni, az új hat elemes játszótér is most készül – sorolta.

A faluban utóbbi éveken számos beruházás történt, amit szeretnének továbbiakkal folytatni.

– Tervezünk további fejlesztéseket pályázati pénzből, bízunk a jövőre is folytatódó Magyar Falu Programban. Belterületi utakat, járdákat szeretnénk megújítani, valamint megoldani a felszíni vízelvezetést. Fontos lenne korszerűsíteni a világítást, megújuló energián alapuló fűtési rendszert kialakítani. Egy fejlődő, élhető falut szeretnék, ahol jól érzik magukat a lakók – foglalta össze a frissen megválasztott új polgármester.

KÉP: Hat területen hat utcafórumon találkoztam a rékasiakkal, hogy minél több információt begyűjtsek – mondja Polónyi László Beküldött fotó