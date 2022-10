A szokottnál is népesebb, több mint negyven főt számláló társaság a nagyváradi vár megtekintése után – ahol a középkorban a lovagkirály hamvait is befogadó templom állt – Erdély legnagyobb és sokak szerint legszebb barokk székesegyházában vett részt szentmisén. Itt láthatták Szent László király győri ereklyetartójának, a magyarság egyik legfontosabb történelmi kincsének párját is.

Szent László sírja a monumentális gótikus katedrálissal együtt a város 1660-as török ostromakor semmisült meg.

Eredetileg itt őrzött, ma Győrben látható koponyaereklyéje úgy menekült meg a pusztulástól, hogy a gondviselés révén már korábban elvitték a városból. A békésebb idők beköszöntével Nagyvárad többször próbálta hazavinni a nagy becsben álló emléket. Végül salamoni döntéssel a király szentté avatásának hétszázadik évfordulóján egy több mint negyven kiló ezüstből készült aranyozott ereklyetartóban itt is elhelyezték az ereklye egy részét. Ez előtt róhatták le most tiszteletüket a zarándokok.

Ezt követően a püspöki palota egyházművészeti kiállítását tekintette meg a csoport, majd városnézés keretében járták végig a szolnokihoz hasonlóan Szigligeti Edéről elnevezett magyar nyelvű színházat, a görögkatolikus püspöki palotát és a Szent Miklós-katedrálist. Végül az ortodox templom, a zsinagóga és a nevezetes Fekete sas palota

látnivalói zárták a sétát.

A program a Szent László katolikus templomban tartott közös szentmisével zárult.

A csoport a helyi látnivalókat ezúttal a szokottnál is alaposabb tájékoztatás keretében ismerhette meg. A plébánia zarándokútjait hagyományosan bonyolító Via Sacra idegenvezetője mellett ugyanis avatott kalauzként velük tartott a nagyváradi születésű és fiatalkorát a városban töltő Jakab Christián, a Szolnoki Görög Katolikus Egyházközség diakónusa is, aki a város kevésbé ismert érdekességeit is bemutatta a szolnokiaknak.