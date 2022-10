– Egyelőre, amit látunk, az az, hogy formálódik a topográfiai sűrűsége az egyes korszakoknak. Magyarán hol voltak azok a víz nem járta helyek, magaslatok, amelyeken az ember meg tudott telepedni. Tomajmonostora olyan szempontból is érdekes, hogy egy Árpád-kori Magyar Királyság területén lévő nemzetségnek a családi alapítású magán monostorától van szó. Rábukkantunk a templomára, geofizikai módszerekkel bemértük azt, tehát tudjuk lokalizálni magát az épületet, ami a románkori istenházákra hajaz. Találtunk egészen különleges bútor- és könyvvereteket, valamint érméket. Célunk, hogy még az idén, de legkésőbb jövőre el tudjuk kezdeni az ásatásokat is, ezáltal feltáruljanak előttünk az épület falmagasságai, rétegsorai, járófelületei, és minél részletesebben rekonstruálhassuk azokat – magyarázta dr. Virágos Gábor.

F. Kovács Sándor térségi országgyűlési képviselő a kezdetek óta élénken érdeklődik a kutatások iránt.

– A földben rejlő kincsek a történelem tanulságai, csodálatos dolgok. Rávilágítanak, milyen gazdag volt a Nagykunság a tatárjárás és a törökdúlás előtt – ecsetelte a képviselő.

– Itt egy nagyon komoly településszerkezet figyelhető meg templomokkal, vásártartó helyekkel, és ezek most feltárulnak a régészek értő kezei alatt. Az elmúlt percekben is káprázatos leleteket találtak. Csodálatos múltja van a magyarságnak. Itt mi az Alföldön azt gondoltuk, hogy szegényes, de épp ellenkezőleg, és ez most a szemünk láttára bizonyosodik be – hangsúlyozta F. Kovács Sándor.

– Mekkora esély volt rá, hogy miután megjelenünk a területen, egyből előkerül a földből egy olyan lelet, ami bizonyítja, hogy évszázadokkal, netán évezredekkel ezelőtt emberek lakták, és nagyon magas fokon művelték ezt terület? Ahol olyan pezsgő gazdasági élet zajlott, hogy akár a térség gazdasági központja is lehetett – tette fel a költői kérdést Hubai Imre megyei közgyűlési elnök.

– Azt gondolom, a múltunkat nemcsak lehetőség, hanem kötelességünk is kutatni. Ez az átfogó mikroreginonális program nagy valószínűséggel hosszú éveket vesz majd igénybe, de mire a végére érünk, hajszálpontos képet kapunk arról, hogy egyes időszakokban, milyen típusú élet zajlott itt, a Tisza mentén – fogalmazott Hubai Imre.