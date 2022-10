– Néhány hónapja megszerveztük a Tallinn-Alcsi városrész családi napját, ahol almás süteményt kóstoltattak velem. Nagyon meglepett, hogy mennyire más ez, mint amit a nagymamám sütött. A napokban egy almavásárt tartottak itt a városrészben, ezekből állt össze az ötlet, ha már van alma, akkor rendezzük meg a városrész almás sütemény sütő versenyét – mondta Ádám Csaba, a Tallinn-Alcsi Városrészért egyesület elnöke.

A nevezett süteményeket két profi cukrász értékelte.

– Azt vizsgáljuk elsősorban, hogy milyen íze van, de a kinézetét, tálalását is értékeljük. Az almás süteménynél többféle hibát is el lehet követni, nem ízesíti be megfelelően, nyers marad az alma, vagy nyers marad a tészta, esetleg túlsüti – sorolta a szempontokat Jakobicz Józsefné, ezüstkoszorús mestercukrász, zsűritag.

– Egy muffint, kuglófot, és több hagyományos almás süteményt hoztak a versenyzők. A tésztát is nagyon figyeljük, hogy kellően omlós-e, nem áztatta-e el az alma. Azt is nézzük, hogy mennyi cukrot használnak a töltelékhez, az alma ugyanis nagyon „szereti” a cukrot – tette hozzá a zsűri másik tagja, Vadnai Andrea, cukrász.

A versenyre összesen tíz almás süteményt neveztek, volt, aki többfajtát is sütött, például Süléné Eszenyi Zsuzsanna is, aki két, gluténmentes alkotást hozott.

– Az egyik almás-mazsolás kuglóf, ezt inkább reggelihez ajánlom, a másik egy almás piskóta, de nem a tésztájába kevertem az almát, hanem a tepsi aljába tettem, és megfordítottam, így felülre került az alma. Mindkettőt fahéjjal ízesítettem – árulta el a családanya, akinek egyik kisfia lisztérzékeny.

Mint mondta, azt szerette volna megmutatni, hogy a gluténmentes is lehet olyan finom, mint a hagyományos sütemény.

Ami be is bizonyosodott, hiszen alkotását a legfinomabb süteménynek választotta a zsűri, amely ezen kívül még három kategóriában hirdetett győzteseket. A legédesebb sütemény kategóriát Telek Attila nyerte, a legdíszesebbet Bakos Bianka édessége, és dobogós helyezést ért el Lőrik Csilla süteménye, a muffin is.