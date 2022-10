Kutyaugatásból nem volt hiány a minap a Szabadság téren. A Közösségi Ház környékét „ellepték” a négylábúak és gazdáik, valamint az állatbarátok. Második alkalommal rendezték meg ugyanis a Mezőtúri Kutyafesztivált, ahol valóban minden a hűséges négylábú társakról szólt. A főszervező, Imrikovics Alexandra és szervezőtársai ezúttal is változatos programokat állítottak össze mind a kutyusoknak, mind pedig a gazdáknak.

A gyerekek kérdezz-felelek keretében nyerhettek apró ajándékokat, csupán néhány kérdésre kellett válaszolniuk. A kérdések természetesen a kutyákról szóltak, a feladatok által a gyerekek a felelős állattartásról is tanultak. Az agytekervények után a testeket is megmozgathatták a résztvevők, ügyességi versenyen mérték össze felkészültségüket a kutyák és gazdik.

A programok sorát még divatbemutató és szépségverseny is színesítette.

A rendezvény egyébként születésnapi parti is volt, hiszen a Kóborka Túri Állatvédők Közhasznú Egyesülete tizenöt éves fennállását is ünnepelték a résztvevők, a rendezvény teljes bevételét is a szervezet számára ajánlották fel.

– Nagyon hálásak vagyunk minden segítségért. Örömmel vettünk részt a kutyafesztiválon, jó érzés volt, hogy együtt tölthettünk egy kellemes délutánt sok-sok mezőtúri és környékbeli kutyabaráttal. Hálás szívvel köszönjük a támogatást – fejezte ki köszönetét Varga Katalin. Az egyesület elnöke hozzátette: volt, aki kutyaeledelt hozott, volt, aki vásárlással támogatta a szervezetet, és voltak, akik adományokat adtak.

– Boldogok vagyunk, mert közel 164 ezer forint gyűlt össze. Ebből a pénzből kutyaházakat szeretnénk majd vásárolni – tette hozzá.

A folyamatos segítség ellenére nincs könnyű helyzetben az állatotthon. Számukra is nagy kérdés, hogyan alakulnak majd az energiaárak, mekkora összeg szerepel majd a számlákon a téli hónapokban.

– És a rezsiköltség csak egy része a kiadásainknak, talán a legtöbb pénz az állatorvosi költségekre megy el, ami több millió forint, hiszen jelenleg 78 kutyánk és 15 macskánk van a telepen – részletezte az elnök. Hozzátette: problémáik nem egyediek, az állatmenhelyek országosan hasonló gondokkal küzdenek, jól jönne némi kormányzati segítség is ezen a téren.

Az egyesület pályázatokkal is igyekszik könnyíteni a helyzeten. Tavasszal sikeres lett egy beadványuk, melynek segítségével napelemeket szerelnek fel az épületekre és infrapaneleket helyeznek el a plafonokon.

Ügyességi versenyen is összemérhették tudásukat a résztvevők Beküldött fotó



– Jelenleg is várunk egy elbírálásra, de sajnos elnapolták az eredményhirdetést, így nem tudjuk sikeres lesz-e a pályázatunk – árulta el Varga Katalin, aki kiemelte: a két legnagyobb támogatójuk az önkormányzat, valamint a német partnerszervezetük.

– Utóbbiakhoz épp a napokban vittek el 9 kutyust, amik külföldön kerülnek gazdikhoz, itt helyben pedig 4 kutyánk talált otthonra, de mindig van utánpótlás, újabb és újabb állatok kerülnek hozzánk. Mi természetesen mindent megteszünk értük – szögezte le az elnök.