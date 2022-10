Jászberényben Halloween Party-ra várja a jelmezbe öltözött résztvevőket a Lehel Film-Színház szombat este kilenc órától, amikor elkezdődik a Sonny and his Wild Cows zenekar koncertje is.

Szintén szombaton nyit Tiszafüred új gasztrofesztiválja, a Füsti Feszt, a Zöldbéka Étteremnél reggel tíz órától ínycsiklandozó grill, smoker és BBQ ételek várják egész nap a résztvevőket. A rendezvényt gyermekprogramok, lovaskocsikázás, csónaktúrák színesítik, fél tizenegytől tökfaragó verseny indul, délután két órától pedig koncertekkel várják az érdeklődőket.

Szolnokon ezen a napon Töklámpás party -"Batyus" találkozóra várják a résztvevőket este hét és kilenc között a szandaszőlősi Lengyel Antal téren. A forralt bort, a teát, és a zenét a szervezők biztosítják, a tartalmat és a sütit a látogatóknak kell. A jelmezben érkezők cukorkát is kapnak.

Nagykörűben a sporté, pontosabban a kerékpáré lesz a főszerep szombaton, amikor Dobáig tekerhetnek a résztvevők. A gyülekezőket reggel fél tízkor a Látogatóközpontnál várják, a menet tízkor indul. Az eseményt szervező művelődési ház korlátozott számban biciklit is biztosít. A túra vezetője Sinkó Dániel lesz.

Fegyverneken vasárnap fél tízkor solymászbemutatóval egybekötött szentmisét tartanak a Szent Vendel Katolikus Templomban. A különleges eseményt minden évben Galántai Lelovich György fegyverneki származású, világhírű solymász emlékére rendezi meg a Herman Ottó Vadásztársaság és a helyi művelődési központ és könyvtár. A mise után hagyományos módon koszorúkat helyeznek el Lelovich György sírjánál.