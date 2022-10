A horgászok nyilván nem lelkesednek, ha azzal kell szembesülniük, hogy drágulnak kedvenc szabadidős hobbijuk űzésének feltételei. Októbertől a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége megemelte a területi jegyek árát (ez persze az előre megváltott éves engedélyeket már nem érinti). A horgászat nem olcsó mulatság: aki általános éves összevont vízterületi engedélyt szeretne váltani a KTVHESZ által kezelt vizekre, immár 44 500 forintot kell áldoznia e célra.

– Két lehetőségünk van: vagy nem emelünk árat, de akkor nem tudunk jövőre halakat telepíteni, vagy ragaszkodunk a folyamatos telepítésekhez, de akkor elengedhetetlen az emelés – hangsúlyozta hírportálunknak Donkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója.

– Azt be kell látni, hogy a halak nevelése nekünk is pénzbe kerül, a takarmány nagyon megdrágult az utóbbi időben. Amiből tavaly egy kiló nyolcszázötven forint plusz áfába került, az most ezernégyszázötven forint plusz áfa. Kiadásaink másik jelentős tételét a bérek jelenti. Halőreink nap mint nap járják a vízterületeket, felügyelve arra, hogy a kihelyezett halakat a horgászok fogják meg és ne illetéktelen személyek vigyék el a vizekből. És akkor még nem szóltunk arról, hogy mi ársapka nélkül vásároljuk az üzemanyagot, de az eszközparkot is fejleszteni kell, amiről sok horgásznak fogalma sincs, mennyibe kerül. A jövő évi eredmények érdekében ezért arra kényszerültünk, hogy huszonöt százalékkal emeljünk a területi jegyárakat. De azt is kiemelném, hogy a több megyéhez képest is nálunk igen kedvezően foghatók a halak a korlátozásokat tekintve. Sokszor a telepítéseink után sem rendelünk el tilalmat a vízen – mutatott rá Donkó Péter.