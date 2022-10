– Meglepődtem a díj átvételekor, állami díjban még nem részesültem, a helyi, megyei díjakat, amit a szülőföld adhat, már megkaptam, azokra is büszke vagyok – mondta hírportálunkat dr. Ducza Lajos Mihály. Mezőgazdaság iránti elkötelezettségét otthonról hozta, hiszen földművesek voltak ősei.

– A redempciókor már itt voltak Kisújszálláson, alapítók az 1717-es visszaköltözés után, így természetes volt, hogy itthon maradok, akárcsak gyógyszerész technikus húgom. Amikor befejeztem a Debreceni Agráregyetemet, két évet Karcagon tanítottam a technikumban, majd hazahívtak a Búzakalász Termelőszövetkezet állattenyésztési ágazatához, ahol rögtön kísérletezésbe is fogtam. Elkezdtük a pecsenyekacsa nevelést, a határban lévő digógödröket feltöltöttünk vízzel, és tízezer kiskacsát vittünk oda, úszó etetőket helyeztünk ki, a tóba halakat telepítettünk. A kísérlet évekig nagyon sikeres volt, az NDK-ba, Csehszlovákiába ezerszámra vitték a kacsákat a Barneválon keresztül.

A későbbiek során is több újítást elindítottam, úgyhogy szép emlékeim vannak abból a huszonöt évből.

– Amikor a Mezőtúri Főiskolán tanítottam, ott is láttam ennek előnyét, hitelesen el tudtam mondani diákjaimnak gyakorlati tapasztalataimat. Szép fejezet volt az életemben a tanítás éppúgy, mint az, hogy nyolc évig polgármester voltam 1990 novemberétől, egy nagyon jó testülettel dolgozhattam együtt. Jó érzés volt, hogy tudtam a hozzám forduló embereknek segíteni. Akkor építettünk több dolgot, elkezdtük az utcák aszfaltozását, elindult a szennyvízprogram, emlékműveket állíttatunk.

Dr. Ducza Lajos Mihály arról is beszélt, hogy jött a helytörténeti kutatás.

– Zsoldos Pista bácsi hozzákezdett a helytörténeti gyűjtemény kialakításához a Morgóban. Néhányan segítettük, közben kialakult a múzeumbaráti kör. 1987-ben dr. Szabó Lajos kezdeményezte, hogy alakítsunk Városvédő és -Szépítő Egyesületet, melynek elnöke lettem. Az értékmentő munka mellett könyveket, kiadványokat is megjelentetünk. A Helytörténeti füzetek sorozatból most jelent meg a negyvenharmadik, többet szerzőként jegyzek. Általában olyan témákat kutatok, melyek még nem voltak publikálva, ilyen legutóbbi könyvem is Kisújszállás román megszállásáról.

Másik munkám, amire szerkesztőként és az Értéktár Bizottság elnökeként is büszke vagyok, az a most megjelent helyi értékeket bemutató kiadvány.

– Négy évig gyűjtöttük az anyagot szakemberekkel, segítőimmel, kétszázkilencvenkét olyan tárgyi, szellemi értéket találtunk első nekifutásra, ami csak Kisújszállásra jellemző. Persze vannak átfedések, példéául a vert csipke, a kunhímzés, a birkapörkölt és a pásztorkodás a Nagykunság más településein is ismert. A könyv elődeink hagyatékát mutatja be, amit fontos megőrizni, mert e nélkül nem maradna hű magához ez a kisváros, nem maradna ugyanaz, ami eddig volt, hogy megtartó erőt ad a következő generációknak. Két éve a koronavírus kapcsán a város járványügyi múltját kezdtem kutatni. Most szerkesztem a harmincadik helyi kalendáriumot, ott az aszály a fő téma, mely a tizennyolcadik század végén többször sújtotta a várost. Akkor Debrecentől Szegedig nem termett semmi, a város még koldulási engedélyt is kiadott – sorolta dr. Ducza Lajos Mihály.

A helytörténeti kutató biztos hátterét immár ötvenedik éve felesége, Molnár Eszter jelenti.

– Nagyon sokat köszönhetek neki. Amikor a mezőgazdaságban dolgoztam, de polgármesterként, tanárként is sokszor voltam távol, így feleségemnek kellett a gyerekeket nevelni, elindítani, közben negyvenkét évig ő is könyvelőként dolgozott. Lányaink gyógyszerészek, Eszter oktat Szegeden, Ágnes Biatorbágyon dolgozik. Eszteréknél tizennyolc éves a lány, tizenhét éves a fiú unokánk, Áginak öt és fél éves a kislánya, két és fél éves a kisfia. A négy unoka végtelen boldogsággal tölti el szívünket, amikor együtt vagyunk, a kicsiknek persze mi mindent megengedünk – vallotta be őszintén a nagypapa, aki idén volt nyolcvan éves, de ma is nagyon aktívan dolgozik, hiszen a kertészkedés, a helytörténeti kutatás mellett több civil szervezet munkájában is részt vesz.