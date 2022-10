– Jövő januártól összevonjuk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot és a szolgáltatóközpontot, utóbbi esetében pedig felfüggesztjük a demens és az idősek nappali ellátását. Megmarad viszont a házi segítségnyújtás, és kiegészítjük olyan tevékenységekkel, amelyek segíthetnek az időseinknek – mondta Bander József polgármester arról, hogyan döntött az addig csak tervezett intézkedésről legutóbbi ülésén a település képviselő-testülete.

– Ezen szolgáltatások esetében az 53 millió forintos bekerülési költséghez az önkormányzatnak 40 milliót kell hozzátennie. Ám, ami elbillentette a mérleg nyelvét ebben az egyébként érzékeny témában, az az volt, hogy a lakosság ezt a két szolgáltatást nem igényli olyan mértékben, hogy arra a megfelelő mennyiségű állami támogatást le tudjuk hívni. Tehát, egy harminc fő befogadására képes intézményél ha három fő kéri ezt az ellátási formát, az nagyon csekély ahhoz, hogy önfenntartó lehessen, vagy legalább közelítsen hozzá – indokolta a lépést a településvezető.

Hozzátette, a tíz demens személy ellátására alkalmas kapacitás is szinte teljesen kihasználatlan, összesen egy idős lakos igényelte a szolgáltatást.

– Amiben teljesen egyetértett a testület az az, hogy a szolgáltatóközpont és az idősekről való gondoskodás fontos a településünk számára. Így az 50–60 főt érintő házi segítségnyújtás megmarad, beleértve a szociális étkeztetést is – hangsúlyozta. Bander József elmondta: október 1-jével már létszámstopot vezettek be az összes önkormányzati intézménynél, emellett, ha szükséges, jövő márciustól feladatátcsoportosításokat és létszámcsökkentéseket is bevezethetnek, amennyiben addig nem változik az állami finanszírozás mértéke.

– Bármennyire is indokolt, hogy a településünkön ne egy, hanem három családsegítő munkatárs legyen, ha csak egyet tudunk fizetni, akkor annyit kell, hogy alkalmazzunk. És ez ugyanúgy vonatkozik az önkormányzatra is. Amennyiben hat köztisztviselőt finanszíroz a központi költségvetés, és az elvárt adó még négy egyéb dolgozó bérét tudja biztosítani, akkor tíz dolgozót tudunk alkalmazni, bármennyire is indokolt lenne az a huszonnégy, ami jelen pillanatban van – fejtette ki a településvezető.

A testület mindezeken felül több, a jövő évre vonatkozó adómódosítási javaslatot és önkormányzati vagyontárgyak értékesítésének előkészítésére vonatkozó indítványt is elfogadott. Emellett a közvilágítás idejének korlátozása is felmerült az ülésen.

Összevonják a munkaterületeket

Ahogy minden települést, Tiszapüspökit sem kímélik az Európát sújtó energiaválság miatt megemelkedett rezsiköltségek, ezért a testület több, az intézmények fűtését racionalizáló döntést hozott.

– A nappali hőmérséklet az oktatási és egészségügyi intézmények kivételével maximum tizennyolc fok lehet, emellett a folyamatosan nem használt helyiségekben a minimumra állítjuk a fűtést. A munkaterületeket összevonjuk, a polgármesteri hivatal minden irodája egy épületbe, a családsegítő pedig a szolgáltatóközpontba kerül. Bezár a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája, a közmunkaprogramban dolgozókat egy telephelyre költöztetjük. A gázfűtést pedig az arra alkalmas épületeben fafűtésre cseréljük – sorolta Bander József polgármester.

Az intézkedések szombattól lépnek életbe, és egészen a fűtési szezon végéig fennállnak.