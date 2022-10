Az ár a jótállást is befolyásolja

Mint ismeretes, 2021-től új, sávos jótállási szabályok érvényesek hazánkban, amelynek a lényege, hogy minél drágább egy termék, annál hosszabb kötelező jótállási idő vonatkozik rá. A fogyasztó részéről jogos elvárás, hogy a drágább portéka működőképességét, megfelelő minőségét hosszabb ideig garantálja a gyártó, a forgalmazó. A jótállás korábban egységesen egyéves időtartama ennek megfelelően százezer forint feletti eladási árnál a kétszeresére, 250 ezer forint felett pedig a háromszorosára nőtt.

– A kuponok vagy más akciók esetén érvényesíthető kedvezmények miatt azonban egy-egy nagyobb összegű árucikk lejjebb csúszhat az árazási sávban – hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelem.

Ha tehát valaminek az ára az akciónak köszönhetően csökken, akkor elképzelhető, hogy a jótállás ideje is mérséklődik. A sávos jótállás tehát azt is jelenti, hogy a kereskedő az árcsökkentéssel nemcsak a vevőinek kedvez, hanem saját jót­állási kötelezettsége időtartamát is rövidítheti.