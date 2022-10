Édességek és desszertek kivételével szinte minden étel kitűnő ízesítője a hagyma, tudtuk meg a rendezvényen. Felhasználható vágott, reszelt vagy akár darált formában is. Ennek kiváló példáját láthattuk a DUNSZT Helyi Termékek Vásárán, ahol számos hagymás készítményt; kenyeret, lekvárt és a finomabbnál finomabb sajtokat, valamint szószokat kóstolhattak a jelenlévők. A börzén több helyi termelő is nevezhette a termékét a Dunszt íze elnevezésű megmérettetésen, ahol kiválasztják a legjobb árúcikket. A hagyma mellett népzenei dallamok, kézműves foglalkozás és népi játszótér is emelete a vásár hangulatát.