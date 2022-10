Hivatalosan is átadták pénteken a felújított karcagi Varró úti Bölcsődét, mely egy több mint ötszázmillió forintos pályázati forrásból újult meg és bővült.

Szepesi Tibor polgármester beszédében elhangzott, minden város életében nagy ünnep az, ha egy bölcsőde elkészül.

A beruházás során az épület teljes belső (csoportszobák, fürdőhelyiségek és főzőkonyha) és külső felújítása megvalósult. Átalakították az eddig használaton kívüli harmadik pavilont is, ahol két új csoportszobát hoztak létre, és huszonkét pluszférőhelyet alakíthattak ki – ez öt új munkahelyet is jelent. A kivitelezőnek köszönhetően négy hónappal hamarabb megtörtént az átadás, így hétfőn a kicsik is beköltözhettek az épületbe.

Az átadáson F. Kovács Sándor és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő is gratuláltak az önkormányzatnak a beruházáshoz. A vendégeknek a felújított bölcsődét Némethné Szilágyi Ilona bölcsődevezető mutatta meg.