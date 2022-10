Néhány évtizeddel ezelőtt a Tisza-parti település a lovassportok egyik központjának számított. Minden esztendőben több napos rendezvény keretében mutatkoztak be a díjugratók, a fogathajtók, a lovasok. Egy helyi fiatalember ma is minden nap lóra pattan, űzi és oktatja is a lovassportot, s bízik abban, hogy Kőtelek a jövőben újra rendszeresen ad majd otthont lovasversenyeknek.

Emlékszem, gyerekkoromban igazi ünnep volt a faluban, amikor megrendezték a lovasnapokat. Remélem, egyszer még lesz hasonló

– kezdte Márkus Imre, akinek határozott elképzelése, hogy sikerül visszahozni a hagyományt.

Ennek kiváló alapot adhat a közelmúltban megrendezett szabadidős lovasverseny, ahol nagyon sok versenyző mutatta meg felkészültségét, akik százharmincszor rajtoltak el. Díjlovaglásban, futószáras- és ügyességi versenyszámokban, díjugratásban mérték össze tudásukat kicsik és nagyok. A helyiek képviseletében a Kőteleki Sportegyesület lovas szakosztálya a szervezésben és a versenyzésben is helyt állt.

– Egészen apró gyerekkorom óta lovagolok. Itt a faluban hosszú ideje tartok a gyerekeknek lovasoktatást, tavaly megszereztem a lovas sportedző végzettséget is. A helyi sportegyesület keretében létrehoztuk a lovas szakosztály, ennek keretében tartom az oktatást, egy tiszasülyi kolléga, Vallyon Béla van a segítségemre. Helyből, Tiszasülyről, Szolnokról, Besenyszögről és Ecsegfalváról vannak tanítványok, akik egészen korán kezdik az ismerkedést, a legkisebb gyerek négyéves. Érdekes, hogy elsősorban lányok érdeklődnek a lovas sportok iránt, csupán egy fiú tanítványom van – mondta el Márkus Imre, aki elárulta, három saját lánya is erősíti a csapatot.

– Célunk elsősorban, hogy megtanítsuk az alapokat, aztán szorgalom és tehetség nagyon sokat számít. Van olyan gyerek, aki februárban kezdett és most a legutóbbi versenyen már rajthoz állt. Büszke vagyok rájuk, számomra is elismerés, ha sikert érnek el. Ám az biztos, hogy én keményen fogom a tanítványokat, a lovaglás egy komoly sport, ott egy másik élőlénnyel kell együtt dolgozni, ami kellő alázatot is követel – hangsúlyozta a lovasedző, aki a fiatalok képzésén túl az iránt is elkötelezett, hogy Kőtelek újra felkerülhessen a lovassportok térképére.

Lovon vezetett egy menyasszonyt az oltárhoz

Márkus Imre a hétköznapi munkája mellett tehát a lovak szerelmese, fiatalokat készít fel lovas ügyességi versenyekre, díjlovaglásra és díjugratásra. A sporton túl elkötelezett a hagyományok iránt is, ha éppen nem oktat és versenyen indul, szívesen ölt olykor csikósruhát és lovasbemutatókat tart.

– Hagyományőrző rendezvényeken, szüreti felvonulásokon lépünk fel, próbáljuk bemutatni, hogyan remekeltek elődeink a lovak nyergében – mesélte Imre, aki már esküvőhöz is asszisztált.

Egyik lovamon a menyasszony, másikon a vőlegény lovagolt a templom kapujáig

– tette hozzá.