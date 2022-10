Sokan nem tudják, hogy a településen is áll egy „kastély”. Pontosabban uradalmi kúria, melyet még a szolnoki Balogh család épített 1943–1944-ben. Az államosítást követően több funkciót is betöltött az épület: általános iskola, orvosi rendelő és posta is üzemelt a falai között.

Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester felvetette: a jövőben akár turisztikai céllal is érdemes lenne hasznosítani az épületet. Ehhez azonban fel kellene újítani, amihez forrást kell találni. Jelenleg három önkormányzati lakás található benne, kettőnek lakója is van.