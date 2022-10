Kedvezményes többlet földgázra jogosult a fogyasztó, ha az ingatlanban egy mérőórát szereltek fel, de az adott házon belül több – legfeljebb négy – lakás található. A vonatkozó jogszabályok részletezik azt is, milyen helyiségekkel kell rendelkezni a különböző egységeknek. A energiaszolgáltatóhoz benyújtandó hatósági bizonyítványt a helyi jegyző állítja ki. A tapasztalatok szerint a kistelepülések lakói tájékozottak, akadnak, akik már be is nyújtották a kérelmet.

Cibakházán nem dolgoztak ki formanyomtatványt az ügy intézésére, a megkereséseket, személyesen, illetve telefonon várják. Bár nem rohamozták meg az érdeklődők a polgármesteri hivatalt, de azért vannak feldolgozandó kérelmek.

A bejelentés után helyszíni szemlét tartunk, hogy az igénylés során közölt információk valóban megfelelnek-e a valóságnak, illetve igazodnak-e a jogszabályi előírásokhoz. Minden lakásegységnek legalább harminc négyzetméteresnek kell lennie, a szobák méretének is el kell érni a minimumot. Azt is figyeljük, hogy a konyha főzésre, míg a mellékhelyiség tisztálkodásra alkalmas-e. A természetes világításról, szellőzésről is bekerül néhány gondolat a jegyzőkönyve, mely a kiadott hatósági bizonyítvány alapját szolgálja

– tudtuk meg Török Istvántól, Cibakháza jegyzőjétől.

Hozzátette azt is, hogy tudomása szerint nem jellemzőek a községben a többgenerációs családi házak, viszont telefonon és személyesen többen is kértek tájékoztatást az ügyben.

– Szükségszerű a jogszabály, azoknak az alacsonyabb jövedelmi helyzetű családoknak, akik megfelelnek az előírásoknak, mindenképpen segítség a nagyobb mennyiségre vonatkozó kedvezményes ár – fejtette ki.

Tiszapüspökiben sem volt számottevő eddig azoknak a száma, akik többgenerációs családi házuk miatt kértek hatósági bizonyítványt a jegyzőtől azért, hogy beleférjenek a rezsicsökkentéssel érintett fogyasztási zónába.

– Volt már érdeklődő. Olyan is, aki végül nem adta be a kérelmet – tájékoztatott Kocsiné dr. Kóródi Erika, a település jegyzője.

– Sokan ugyanis azt feltételezik, hogy mivel több generáció él egy háztartásban, megfelelnek a feltételeknek. Csakhogy nem az a lényeg ebben az esetben, hogy például a nagymama a gyerekek és az unokák egy épületben laknak, hanem az, hogy több, egymástól elkülönülő lakásról legyen szó az épületen belül – hangsúlyozta a köztisztviselő.

Mint elmondta, a kérelem benyújtását helyszíni szemle követi, melynek során felmérik, hogy az adott a családi házban valóban, egymástól elkülönülő lakások találhatóak, vagy sem.

Egy kérelem esetében a szemle után sikerült is kiadni a hatósági bizonyítványt, ugyanis két, különálló háztartás működött egy épületen belül.