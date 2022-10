Közel kétmillió forint támogatást nyert el a település a BM szociálistüzelőanyag-pályázatán, melyből az önkormányzat kilencvenkét erdei köbméter tűzifát vásárolt a rászorulóknak – tudatta Virág József.

A polgármester elmondta: általában 40–50 érintett nyújt be igénylést, így átlagosan tizenöt mázsa tüzelő jut egy-egy családnak. Szükség esetén az önkormányzat a fa felaprításáról és kiszállításáról is gondoskodik. Minden évben önkéntesek vállalják a fa feldarabolását, a polgármester felé már idén is többen jelezték, hogy segítenének.