Élménydús éveikről fotókkal illusztrált összefoglalóval emlékeztek meg pénteken a tízéves fennállásuk alkalmából tartott ünnepségen. A rendezvénynek ezúttal is a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény adott otthont.

– Amikor az egyesületet megalapítottuk, az a nagyon régi személyes vágyam teljesült, hogy azoknak az embereknek, akik súlyosan, halmozottan fogyatékosak, legyen egy olyan képviseletük, csoportjuk, ahol ők nem szorulnak ki a többségi társadalomból – hangsúlyozta beszédében Fehérváry Tünde, az egyesület elnöke.

– Rengeteg hátránnyal küzdenek ugyanis, nemcsak az állapotuk, hanem azért is, mert a családnak is rendkívül nagy megpróbáltatást jelent a gondozásuk, a törődés. Ezért az egyesületünk tagsága és elnöksége olyan tevékenységeket végez, hiánypótló szolgáltatásokat biztosít, melyet az érintettek a mindennapi életben csak nagyon nehezen érnek el. Ilyenek például rehabilitációs szolgáltatásaink, vagy a szülői segítő csoportok, melyekre nagyon nagy az igény. Nem vagyunk nagy szervezet, de ez a kis egyesület tagsága rendkívül összetartó, ez az ötven ember nem csak megyénkből, hanem az ország minden részéről jön programjainkra – mondta az elnök, megköszönve a számos helyről érkező támogatást is.

– Az országban kevés olyan hely van, ahol az önkormányzatok közvetlen kapcsolatban állnak a civil szervezetekkel, és ennyire figyelnek ezeknek az egyesületeknek az igényeire – emelte ki.

Megalakulásuktól kezdve lépésről lépésre egyre több rendezvényt és projektet sikerült megvalósítani, mindezt látványos prezentációval kísérve, Sebestyén Andrea, a rendezvény moderátora idézte fel az egybegyűlteknek. Kiemelkedő eredményük többek között érzékenyítő programsorozatuk elindítása, az egyesület foglalkoztatóvá válása, a PLUSZ PONT Közösségi Ház beindítása először Szolnokon, később Újszászon. És persze számtalan program. Mindezen érdemek elismerésekként Fehérváry Tünde 2020-ban „A fogyatékos emberek érdekében végzett kimagasló munkája” elismeréséül Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át.

A rendezvényen viszont az egyesület is megköszönte együttműködő partnereik, segítőik munkáját oklevéllel és kis ajándékkal, majd kulturális műsor következett.

– A tíz alatt sikerült számtalan célomat, célunkat megvalósítani – mondta Fehérváry Tünde az egyesület pályafutását értékelve. – Közben folyamatosan új célok kerülnek középpontba. Azon dolgozunk, hogy a szakmai munkánk folyamatosan fejlődjön, a közvetlen emberi kapcsolatok továbbra is olyan jól működjenek, ahogy eddig.

A rendezvény ezzel nem ért véget, kötetlenebb közösségi programokkal szombaton is folytatódott.