A közelmúltban tartották meg a hagyományos hulladékgyűjtést a település óvodásai és kisiskolás diákjai. Ahogy máskor is, idén is segítették a gyerekek munkáját a faluban élők. Ezúttal a papír- és vashulladék mellett kisebb háztartási gépeket, akkumulátorokat, PET-palackokat, alumínium dobozokat és kupakokat is gyűjtöttek a gyerekek, a kisebb dolgokat maguk szállították, a nagyobb daraboknál pedig az önkormányzat munkatársai segítettek nekik. A gyűjtés eredményes volt, mintegy háromszázhetven-ezer forint jött össze a gyerekek javára.