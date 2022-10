Közel egy évtizede tervezik a nagyközség turisztikai fejlesztéseit, kis lépésekkel haladnak előre. A Gödör Madárbarát park területét nyolc éve vásárolta meg az önkormányzat, akkoriban a dilemma a hasznosítás formája volt. A korábbi funkcióját – szabadstrandként – már nem tölthette be a holtág vízminőségromlása miatt, így a pályázati forrást egy szabadidőközpont kialakítására fordították. A vízi sétányon kihelyezett táblák és madárles révén tárul fel a holtág élővilága. A következő lépéseket is átgondoltan tervezték, a munkába szakembereket is bevontak.

– A turizmus és annak fejlesztése alapvetően a holtágra, annak környezetére és megközelíthetőségére épül. A különféle elképzeléseinken jól látszott, hogy egyetlen pályázati keretbe nem fog minden beleférni, így támogatható elemekre bontottuk a tervet – nyilatkozta Hegyes Zoltán polgármester.

A Wimmer-házból látogatóközpontot hoznának létre, de az öko-, illetve aktív turizmus fejlesztése szerepel az első lépések között.

– Közel négyszázmillió forintra pályáztunk, alapvetően a Gödör környékére koncentrálunk. Mivel hamarosan megépül a Martfű és Cibakháza közötti kerékpárút, egészen Szolnoktól el lehet majd hozzánk tekerni, ezt kötnénk össze a Madárbarát parkkal.

Célunk, hogy a biciklisek eljuthassanak a turisztikai központba. De egyéb haszna is lenne a szakasznak, hiszen tehermentesítené a települési főutat a jelentős kerékpáros-forgalomtól, biztonságosabbá válna a közlekedés

– részletezte.

A pályázat kisebb projektelemeket is tartalmaz, ilyen egy csónakkikötő kialakítása, illetve valamennyi horgászhely rekonstrukciója, ezzel a horgászturizmus tekintetében is előrelépésre számítanak.

Az öntözési igények miatt az elmúlt években magasan tartották a holtág vízszintjét, ez oda vezetett, hogy a parti horgászhelyeket elmosta a víz. Hiába várunk tehát vendég pecásokat, ha nem tudjuk őket hova leültetni. Hatvan-hetven hely felújítása szükséges

– tette hozzá.

Az elbírálás idejétől függően akár már jövőre elkezdődhet a munka.

– A döntés után már vannak objektív határidők, el kell készíteni a kiviteli tervet, a közbeszerzési eljárásnak is kell idő, ezekkel akár fél év is eltelhet, de reménykedünk, hogy mihamarabb nekiláthatunk a munkának – hangsúlyozta, bízva a pozitív elbírálásban.

A következő nagyobb lépés egy másik pályázati kiírására vár.

– Ugyancsak a holtágat érintené a fejlesztés.

Vízi és parti tanösvények, további kilátók épülhetnek. A part két pontját csónakközlekedés kötné össze, de számítunk a gyalog vagy kerékpárral közlekedőkre is.

– Támogathatósági szempontok szerint ketté választottuk az elemeket, de ezzel együtt válhat komplett egésszé a fejlesztés – számolt be a tervekről Hegyes Zoltán.