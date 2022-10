A helytörténet iránt érdeklődőket és a sportbarátokat is vonzotta a Kunszentmártoni Torna Egylet százéves fennállása alkalmából életre hívott kiállítás, melyet dr. Mezey György, a magyar labdarúgó-válogatott egykori, legendás szövetségi kapitánya is meglátogatott, miután a „Köttön Vezér” egyesület vendége volt a minap. Dr. Mezey György életéről, munkájáról, hazai és külföldi tapasztalatairól, illetve kunszentmártoni gyökereiről is beszélgetett dr. Barna Gáborral, az egyesület elnökével.

Na de vissza a helytörténeti jelentőségű gyűjteményhez! A tárgyak többségét Szabó Tamás a helyi gyűjtőklub vezetője ajánlotta fel.

– Plakátok, fényképek, játékos igazolások is szerepelnek a dokumentumok között. Igyekeztem az elmúlt száz évet, még ha töredékekben is, de bemutatni – emelte ki Szabó Tamás.

A vitrinben helyet kapott az 1922. január első napjaiban keltezett első tagsági igazolvány, vagy éppen az ötvenedik évfordulóra készült zászló.

– A gyűjtemény kuriózum, a város második legrégebbi egyesületének történetét foglalja össze. Itt van az első hivatalos KuTE logót ábrázoló nyomódúc is – tette hozzá.

A legrégebbi plakátok között sorakozik az 1937-es pályaavató ünnepségre invitáló is. A megsárgult papírok bizonyítják, hogy a Ferencváros és a Honvéd focistái is rúgták a bőrt a tiszazugi pályán. A Videoton szereplésére egy dedikált belépőjegy emlékeztet.

A kiállítás megnyitón szót kapott Hegedűs Krisztián, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ igazgató-helyettese. A hallgatóságot néhány gondolat erejéig visszarepítette a múltba, boncolgatta a sportélet kibontakozását.

– Kunszentmártonban az első sportegyesület 1882-ben alakult meg, Csolnakázó és Korcsolyázó egylet néven, Frey József orvosdoktor vezetésével. A századforduló környékén újabb kezdeményezéseknek lehetünk tanúi. Tény viszont, hogy ekkortájt a a helyi sport az értelmiség, és lelkes egyetemisták időtöltése volt – kezdte beszédét.

A sport az első világháború után vált szélesebb társadalmi körökben is népszerű tevékenységgé, a szakosztály 1922-ben érett meg arra, hogy önálló egyesületként működjön tovább.

– 1922. január 1-jén egy lelkes sportszerető kunszentmártoni társaság megalapította a Kunszentmártoni Torna Egyletet vagyis KTE. Az új egyesület első elnöke dr. Gulyás János községi orvos volt. Ügyvezető elnöknek Papp Lajost, főtitkárnak Molnár Lászlót, díszelnöknek Bozóky Álmost választották. Már néhány nappal a megalakulás után elkezdték egy felnőtt, valamint egy ifjúsági futballcsapat szervezését. A labdarúgók megkapták a Körös-parti pályát, ahol a tavasztól őszig tartó idényben az edzések és a mérkőzések zajlottak, a teremsportoknak a Körös Szálló termei adtak otthont – tekintett vissza.

A lelkesedés addig nőtt, hogy megalakult a Törekvés Sport Egyesület, a két csapat és szurkolótáboraik között a húszas évek végén komoly rivalizálás alakult ki. Ez a viszály nem kedvezett a helyi sportéletnek, a gazdasági problémák is sokasodtak, a színvonal egyre hanyatlott.

– Bebizonyosodott, hogy Kunszentmárton két csapatot nem tud eltartani. Bölcs megoldásként 1932-ben a Törekvés beolvadt a KTE-be, hisz jól ismerjük a mondást: Egységben az erő! – emelte ki a következő meghatározó lépést.

Az egyesület tizennégy szakosztállyal működött: futball, atlétika, birkózás, tenisz, úszás, motorkerékpár, kerékpár, céllövészet, vívás, lovaglás, sakk, asztalitenisz, szertorna, korcsolyázás.

– A KuTE már száz éve meghatározó eleme a helyi sportéletnek, története egybeforr a város és az itt élő emberek történetével. 1922 óta kunszentmártoniak százai, de lehet ezrei sportoltak az egyesület színeiben, aligha tudnánk olyan helyi családot találni, ahol valamelyik rokon, dédszülő, nagyszülő, szomszéd, jó ismerős, barát ne lett volna részese a szervezet életének. Úgy gondolom, a centenárium ünneplése nagyon fontos mérföldkő – összegezte gondolatait Hegedűs Krisztián.