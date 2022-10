A falvai városi könyvtár otthona egy, a település szélén található régi, szigetelés nélküli épület, melynek felfűtése a téli hidegben egyébként sem egyszerű, a gázfogyasztása éves szinten körülbelül kétezer-ötszáz–­kétezer-hatszáz köbméter. Az ingatlanra egyébként is minden szempontból ráférne már a korszerűsítés…

Az önkormányzat kérte a helyi intézmények vezetőit, gondolják át, milyen módon tudnának spórolni. Ennek kapcsán Császiné Csáti Rékának, a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgatójának fejéből pattant ki az az ötlet, hogy a hűvös hónapokra bezárják a könyvtárépületet, a szolgáltatást pedig a közösségi ház oldaltermében teszik elérhetővé.

Ide ugyan nem tudják átvinni a teljes állományt, az olvasók azonban ugyanúgy kikölcsönözhetik bármelyik könyvet – ha leadják igényeiket, a könyvtárosok átviszik nekik. Ráadásul a központban, könnyen megközelíthető helyen lesz látogatható a bibliotéka.

A költözés miatt a közösségi ház helyiségét kiürítették, hogy legyen hely a könyvespolcoknak, és az informatikai hátteret is ki kellett alakítani a kis teremben. A két könyvtáros pedig átválogatta, dobozokba csomagolta az egyébként népes könyvállományt. Az ideiglenes helyre csak a leggyakrabban forgatott könyveket, folyóiratokat telepítették át – természetesen az újdonságok­nak mindig biztosítanak helyet.

A minap kezdték a munkát, a városgondnokság és néhány vállalkozó kedvű önkéntes segítségével átszállították és felállították a polcokat. Farkasné Jakab Krisztina könyvtárvezető elmondta, előzetesen megtervezték, miként rendezzék be a mindössze garzon méretű, körülbelül negyven négyzetméteres helyiséget úgy, hogy az olvasók tudjanak böngészni a polcokon, ugyanakkor legyen hely leülni is, ha valaki helyben szeretne folyóiratokat olvasgatni. Ráadásul a gyerekekre is gondolniuk kellett, hogy nekik is tudjanak a helyiségben programokat tartani.

A közelmúltban átvitték a könyveket is – mindezt megkönnyítendő, már a csomagolásnál ügyeltek arra, hogy pontos sorrendben kerüljenek a dobozokba a kiadványok.

Mint Császiné Csáti Réka kiemelte, huszonkétezer kötetük van, ebből nyilván csak néhány ezret tudnak elérhetővé tenni a közösségi házban felállított polcokon. Most azonban már az új helyen várják az olvasókat.

Mint köztudott, rendelet írja elő az állami intézmények számára a huszonöt százalékos gázfogyasztás-csökkentést. Ennek kapcsán Falván is lépéseket tesznek a spórolás érdekében. A minapi képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, hogy a világítás és a fűtés mérséklésén túl a polgármesteri hivatal udvarán lévő, elektromos fűtésű faház használatát a szociális helyiségekre és maximum két irodára korlátozzák. A Brumm Szociális Szövetkezet által bérelt épületben a helyiségek harminc százalékának bezárását indítványozzák. Az önkormányzati épületek ablakaira pedig szigetelőcsíkokat helyeznek. Emellett pedig keresik a pályázati lehetőségeket energetikai korszerűsítésekre.