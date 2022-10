A rendezvényen nem csak a pályaválasztás előtt álló nebulók vettek részt, hanem minden alsó és felső tagozatos tanuló. A nap folyamán a fiatalok játékos formában ismerkedtek meg a különböző szakmákkal. Az iskola udvarán felvonultak a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság lánglovagjai, akik a tűzoltó hivatást népszerűsítették a programon.

A Városvédő Polgárőr Egyesület szintén bemutatta tevékenységét, valamint felhívták a figyelmet az önkéntesség fontosságára. A Jászberényi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési programjába Orosz Tibor rendőr főtörzszászlós, rendőrségi tanácsos, megbízott bűnmegelőzési tanácsadó avatta be az érdeklődőket. Lehetőség nyílt a házi tészta készítés és népi díszítőművészet fortélyainak elsajátítására is. Mindezeken túl a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódva a Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény újra kitárta kapuját, ahol a gyerekek régi mesterségek, többek között ostorkészítés és tradicionális kovácsmesterség rejtelmeibe pillanthattak be.