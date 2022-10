Mezőtúr, a kerámia fővárosa. Nem először nevezték már így a nagykunsági várost, s a közelmúltban újra elhangzott a kifejezés. A Modern és nemzeti - A népi és a népies szecesszió hatása Badár Balázs és Bozsik Kálmán fazekasok munkásságára című vándorkiállítás megnyitóján Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára szólt elismerően a városról.

– A mezőtúri és kunszentmártoni fazekasság legszebb és legvirágzóbb korszaka Badár Balázs és Bozsik Kálmán nevéhez fűződik. Szecessziós és népies motívumokkal díszített kerámiáik nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte keresettek voltak – mondta a politikus.

A kiállításmegnyitó egy pillanata

Forrás: Beküldött fotó

– A művészek munkái nemzetközi kiállításokon is sikerrel szerepeltek. Sajátos stílusuk találkozott az akkori kor Európájának ízlésével és igényeivel – fogalmazott, s hozzátette: újra „bejárják” külföldet. A több nemzetközi díjjal jutalmazott szecessziós népi fazekasmesterek munkáit ugyanis nemcsak Magyarországon, hanem többek között Törökországban, Olaszországban és várhatóan Lengyelországban is be fogják mutatni.

– Badár Balázs és Bozsik Kálmán örökségének megőrzése és továbbadása közös feladat. Magyarország kormánya a tervezett vándorkiállítás megvalósítását 4,5 millió forinttal támogatja – tette hozzá. A kiállításmegnyitón Szűcs Dániel, Mezőtúr polgármestere rámutatott, hogy igyekeznek a mezőtúri fazekasokat is támogatni, hogy a mesterségüknek ne csak múltja, hanem jelene és jövője is legyen. Wenner-Várkonyi Attila, Kunszentmárton polgármestere a 150 évvel ezelőtt született Bozsik Kálmán munkáját, érdemeit méltatta.