Aki arról is szólt, hogy már azt is nagy elismerésnek véli, hogy a Tisza legendás sütijei a városi értéktárba kerültek, nemrégen pedig arról kapott információt, hogy az ez ügyben ebben a hónapban ülésező megyei értéktár bizottság előtt is kincs-jelöltek a szálló cukrásztermékei.