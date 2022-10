Az elmúlt évben összesen 138 millió forint kormányzati támogatásban részesült Kunhegyes, melynek köszönhetően két utcát, egy utat és egy parkolót is kialakítottak a településen.

Nemrég elkészült a Budai út teljes szakasza, illetve az Árpád körút és a Kossuth utca egyes részein is végeztek a szakemberek

– mondta Szabó András polgármester.

– Az elmúlt hetekben a piactér melletti parkoló építése is elkezdődött, a szegélyezési munka már be is fejeződött.