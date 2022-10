A munkálatokkal kapcsolatban hírportálunknak a MÁV részletesen kifejtette, milyen tevékenységeket végeznek a helyszínen. A társaság kommunikációs igazgatósága közölte: idén több ütemben végeznek munkálatokat az állomáson.

A tetőhéjazat karbantartását, négy romos épület bontását és a kisebb területrendezési feladatokat már befejezték. Pillanatnyilag az állomásépület homlokzatkarbantartási munkálatai zajlanak, amelyek során a fa- és falfelületeket, valamint a nyílászárókat javítják, festik át. A későbbiekben az esőbeállókat és a kerítést is lefestik, valamint az épület környezetében lévő zöldterület karbantartását is elvégzik.

A munkálatok előreláthatólag ősz végére befejeződnek.

A renoválás hírére Pető Zsolt polgármester is reagált.

– Minden fejlesztésnek örülünk, így annak is, hogy az abonyi MÁV-állomás külső homlokzata megújul. Ez azért is fontos, mert azt vallom, hogy az állomás a „város egyik kapuja”, hiszen ide érkeznek meg a vonattal közlekedők, és egyáltalán nem mindegy, milyen benyomásokat szereznek első alkalommal – tájékoztatta hírportálunkat a városvezető. Mint mondta, ezért is folytat folyamatos párbeszédet a lehetséges felújításokról a MÁV illetékeseivel, akik többször voltak már helyszíni bejáráson.

– Bízom abban, hogy egyszer Abony is bekerül abba az országos vasútállomás-megújítási programba, melynek keretében modern pályaudvarokat alakítanak ki. Erre azért is nagy szükség lenne, mert jelenleg az utasok részére nem áll rendelkezésre vizesblokk és mosdó, csak egy ideiglenes mobil mellékhelyiség. Abony önkormányzata a fejlesztésekben partner, és a magunk eszközeivel szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezeket segítsük – összegezte a településvezető.