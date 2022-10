A mai kormányablak épületében (Ady Endre úton) működött az iskola és a kollégium. A kihelyezett tagozat 1979-ben indult két kereskedelmi és egy vendéglátóipari szakkal. A három évfolyam öt évente rendszeresen találkozik. Erre az alkalomra hat tanár is csatlakozott a csapathoz, hogy megosszák egymással az elmúlt évek történéseit. A folyamatos kapcsolattartást az internet is segíti. Volt aki Floridából jelentkezett be az osztálytalálkozóra. A programot vacsora és könnyed táncos mulatság zárta.