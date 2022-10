Elsődleges cél a rászorulók kiszolgálása

Mint azt Fehér Sándor, a Nefag Zrt. termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettese elmondta, tapasztalataik szerint a jelentkezők több mint a fele már a fűtési szezon második felére szerezné be a hatósági áras tűzifát.

– Ezzel nincs is semmilyen probléma, csak a kezdetben lokálisan tapasztalt sorban állások, és folyamatosan foglalt vonalak kellemetlenséget okoztak. Jelenleg már erre is kitérünk az igények rögzítésénél, hogy mennyire sürgős a fa kiszállítása, hiszen a program elsődleges célja azoknak az ellátása, akiknek nincs mivel elkezdeni a fűtést. Emiatt menet közben módosítottunk a regisztráció és a kiszolgálás menetén. Aki jelzi, hogy sürgősen szüksége van a tüzelőre a fűtési szezon indításához, azokat előbbre soroljuk a kiszolgálásban, ezzel tudunk segíteni. Jelenleg már nincs az a terheltség az értekesítési pontokon, mint ami az első napokban volt. Telefonon és e-mailben is kereshetnek minket – hangsúlyozta a szakember.