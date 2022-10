– Sokan kivárnak még. Így nem mondhatom, hogy már csúcszeszon van, körülbelül ötven százalékos gőzerővel dolgozunk... – ismertette a jelenlegi helyzetet Péli Henrik, a Péli Gumiszerviz tulajdonosa. A szolnoki műhelyhez csak autógumicserére már most is naponta tízen-tizenöten érkeznek.

Sokan meglepődnek az áremelkedésen

Mint azt a szakember elmondta, sokan meglepődtek idén az infláció miatti, többezer forintos áremelkedésen.

–Legalább ötven százalékkal nőtt a téli gumi ára. Ami tavaly tizenötezerbe, jelenleg körülbelül huszonkétezer forintba kerül darabonként, és ez csak az átlagos minőség. A magasabb árkategóriában még nagyobb lehet az árkülönbség. Emiatt volt már olyan ügyfél, aki úgy gondolta, kivár, hiszen egyelőre még nincs hideg, illetve, egyre többen keresik a négy évszakos gumikat is. Egyrészt a kedvezőbb ár miatt, másrészt azért, mert az éghajlatváltozás miatt ma már jóval enyhébbek a telek – tette hozzá. Bár sok helyen emelték a szerelés árát is a megugró energiaárak és a fogyasztói ár növekedése miatt, az üzlet egyelőre még mérlegeli az áremelés mértékét.

Az egyik törteli gumiszervizben is hasonló tapasztalatokról számolt be a tulajdonos.

Tizenöt százalékkal nőttek a munkadíjak

– Az ügyfelek rohamáról még nem beszélhetünk a műhelyben, fokozatosan érkeznek azok, akik lecserélnék a nyári szettet – mondta hírportálunknak Surin Attila, a törteli Surin Gumiszerviz vezetője. A szakember hozzátette, az autósok általában október huszonharmadika után keresik fel nagy számban a szervizt. Most főként azok jönnek, akik inkább elkerülnék a tumultust.

– Egyre inkább jellemző, hogy az autósok a négyévszakos abroncsokat részesítik előnyben. Ezeket a gumikat azoknak javasoljuk, akik átlagos időjárási körülmények között vezetnek, és nagyjából tízezer kilométert utaznak évente – hangsúlyozta Surin Attila.

A műhelyvezetőt azt is lemondta, a közelmúltban tizenöt százalékkal emelkedtek náluk a munkadíjak, miközben a gumiárak harminc-negyven százalékkal nőttek. A drágulás pedig folyamatos.

– Az árnövekmény elsősorban attól függ, hogy melyik abroncsot honnan hozzák. Pillanatnyilag a fuvar és az árfolyamingadozás befolyásolja leginkább az új szállítmányok árát – összegezte a cégvezető.

Pedig az autósoknak már nem maradt túl sok idejük, hiszen már késő ősszel is egyre veszélyesebbé válnak az utak...

A hét-nyolc éves abroncsok a kukába valók

Abroncscsere előtt célszérű megvizsgálni az autógumik életkorát, melyet az abroncs oldalán lévő DOT szám mutat meg. Ez jelzi a gyártás hetét, és évét.

– A gumik állapotának vizsgálata létfontosságú. Ha a profilmélység már csak két-három milliméter, akkor megérett a cserére, különösen, ha repedések is láthatóak a felületén. A hét-nyolc évnél idősebb gumikat le kell selejtezni! – hangsúlyozta hírportálunknak Mári Ilona alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Mint elmondta, a megváltozott közlekedési környezethez a járművezető vezetéstechnikájának is alkalmazkodnia kell. Óvatosabban kell gyorsítani vagy lassítani, figyelni kell arra is, hogy az adott úton a KRESZ által engedélyezett legnagyobb sebesség megfelelő-e, vagy esetleg csak attól kisebb tempó az, amellyel biztonságosan lehet haladni. A vezetéstechnikai hibákból ugyanis ilyenkor könnyebben lehet baleset.