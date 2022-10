Nem először került díj Tiszajenőre. Két éve Polgárőr község címet adományozott az OPSZ a településnek. Az egyesület elnöke, Lólé Zsolt pedig 2019-ben a polgárőrmozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként Év polgárőre kitüntetést vehetett át, idén áprilisban pedig megkapta a Polgárőr érdemkereszt ezüst fokozatát.

Lólé Zsolt nyolc éve vette át az egyesület irányítását, azóta sikerült jócskán felfejlesztenie a szervezetet. Mondhatni, a nap huszonnégy órájában rendelkezésre állnak, éjjel is bármikor csöröghet a telefon, mindig vannak, akik riaszthatók az adott helyszínre. Van, hogy lakosok szólnak, ha gyanúsat észlelnek, megesik, hogy családi vita kapcsán kérnek tőlük segítséget, de előfordult már, hogy petárdázás miatti aggodalomért ragadt valaki telefont.

– Idén öt tűzesetnél is minket riasztottak, hiába mondogatjuk, hogy ilyenkor a 112-t kellene hívni – árulta el Lólé Zsolt. – Például akkor is engem hívtak fel, amikor a Vasút úton egy tető leégett, én hívtam ott is a 112-t.

Jelenleg negyvenhat fős a tagságuk, ami egy kistelepüléshez képest elég nagy szám. A polgárőrök közül öt hölgy, valamint egy férfi lóháton is teljest szolgálatot, így vigyázni tudja a rendet a gépjárművel nehezen járható külterületeken is.

A falu határát járva, igyekeznek megakadályozni a falopásokat is, bár ilyen probléma idén még nem volt, de számítanak rá, ha hidegebbre fordul az idő, különösen a mostani energiaárak mellett. Egyébként a favágás sem idegen tőlük: a szociális tűzifát is főként polgárőrök aprítják fel azoknak, akik nem boldogulnak maguk e feladattal. Mindezek mellett szemétszedési akciókat is kezdeményeznek minden évben.

A jenőiek nem csak saját településükön tevékenykednek, gyakran hívják őket Vezsenybe, Tiszavárkonyba, de időnként más településekre is segíteni az ottani polgárőrök munkáját, vagy rendezvényt biztosítani. Arra is volt már példa, hogy Tiszakécskére áttelepült illető kért tőlük segítséget, mivel ott még nem ismert senkit.

Ezenfelül a határőrzésből is kiveszik a részüket, igencsak eredményesen. Tavasszal kétszer is voltak a határ mellett.

– Mentünk volna most ősszel is, de el kellett halasztanunk. Volt ugyanis augusztusban egy autóbalesetem, amiből még most lábadozom – jegyezte meg az elnök. Mindez persze nem kényszeríthette passzivitásra: a telefon mindig nála van, ha kell, intézkedik, szervez, mozgósítja a kollégákat.

Természetesen az egyesület tagjai is nagyon örültek az országos szintű elismerésnek.

– Nagyon megérdemelték a polgárőreink, hiszen rengeteg óraszámot teljesítenek szolgálatban. Szívvel-lélekkel csinálják, nagyon összetartó a csapat. Fiataloknál különösen dicséretes az aktivitás, hiszen nekik munka mellett kevesebb a szabadidejük. De van, aki még szabadságot is úgy vesz ki, hogy tudjon jönni, ha menni kell valahová – méltatta kollégáit Lólé Zsolt.