A Napfény Óvoda immár második alkalommal szervezett Tökfaragó Kiállítást október utolsó hetében, melyhez nem csak a gyerekek, hanem a szülők is szép számmal csatlakoztak – számoltak be az óvoda közösségi oldalán. Tavaly is sok szép alkotás született, ám idén sikerült ezt megduplázni, így közel százhúsz kreatív faragott tökcsoda díszíti az óvoda előtti téren elhelyezett őszi dekorációt.