– Szeptember elejétől emelkedést mutatott a felső légúti betegségek száma a rendelőinkben, ám nem kifejezetten csak Covid-fertőzésekről van szó. Minden légúti fertőzést okozó kórokozó jelen van, nem kimagaslóbb a koronavírusos megbetegedés százalékos aránya a többitől – számolt be az utóbbi időszakban tapasztaltakról dr. Szénási Szilvia, a megyei háziorvosok kollegiális szakmai vezetője.

A szolnoki háziorvos szerint a betegek emelkedő létszámát a nyári szünet utáni visszarendeződés, a különböző oktatási, illetve munkahelyi közösségek újraindulása okozza.

Mint elmondta, a betegek leginkább torokfájással, rekedtséggel, hőemelkedéssel, köhögéssel, levertséggel fordulnak hozzájuk, de előfordul étvágytalanság, hányás és hasmenés is.

Hogy ez koronavírus-megbetegedést jelent-e, ma már otthon is kiszűrhető.

– A Covid-teszt elvégzése már nem kötelező, azon pácienseknél javasolt mindenképpen, aki krónikus betegségben szenved. A teszt elvégzése a panaszok harmadik, negyedik napján javasolt. Az otthon elvégzett tesztek segítséget nyújthatnak a tájékozódásban, de a háziorvos is elvégzi, amennyiben szükségesnek gondolja a beteg ellátása érdekében. Minden olyan esetben javasolt, amikor a beteg veszélyeztetett a koronavírus miatt – hangsúlyozta a szakember.

Mint megtudtuk, a Covid jelenlegi variánsának tünetei méginkább a torokfájás, a köhögés, az izomfájdalom, az étvágytalanság, a levertség és a láz. Az ez ellen védő, vagyis az omikron vírustörzset is tartalmazó vakcinát már megyénkben is lehet kérni.

– Oltóközpontokban lehet felvenni a vakcinát elsősorban, tekintve, hogy egy ampulla hat páciens ellátására alkalmas, így a legkönnyebben ott hozzáférhető. Emellett a háziorvosi rendelőben is van mód az oltásra, amennyiben egyszerre hat páciens jelzi a szándékát, és az oltást sikerült megszervezni. Aki viszont erre nem szeretne várni, annak az oltóponti felvétel javasolt inkább – tette hozzá.

Mint mondta, az emlékeztető, harmadik, negyedik oltást azoknak érdemes felvenni, akik krónikus megbetegedésben szenvednek. Koronavírus-fertőzés esetén a jelenlegi protokoll szerint a panaszok fennállása alatt csak a legszükségesebb esetben, például orvosi vizsgálat esetén hagyhatja el a beteg az otthonát, azt is kizárólag maszkban. Amennyiben a páciens panaszmentes, a tünetek megjelenése után öt napig javasolt ugyanezeket betartani.

– Emellett továbbra is javasolt lenne légúti panaszok esetén időpontot egyeztetni a háziorvosi rendelésre. Ugyanis szeretnénk azt a jó gyakorlatot megtartani a krónikus betegek védelme érdekében, hogy külön választjuk a fertőző betegeket. Amolyan légúti idősávot alkalmazunk, így kisebb az esély a másik megfertőzésére. Ez a pácienseknek is kedvezőbb, hiszen így gyorsabban végezhetnek. Aki teheti, használja a telefonos vagy e-mailes időpont egyeztetést–kérte a megyei háziorvosok kollegiális szakmai vezetője. Dr. Szénási Szilvia hozzátette, a rendelőkben a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme érdekében légúti panaszok esetén továbbra is fontos lenne a megfelelő távolság betartása, a maszk, a zsebkendő és a kézfertőtlenítő használata.

Jelenleg Szolnokon működnek az oltópontok

A koronavírus-elleni emlékeztető oltást, vagy védőoltást a háziorvosi rendelőkön túl a megye oltópontjain lehet kérni. Keddi és pénteki napokon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Hősök téri Rendelőintézetében reggel kilenctől este hét óráig időpontfoglalással és anélkül is kérhető a vakcina. Pénteki napokon a hat és a tizenegy év közötti gyermekek oltása zajlik a kórház Tószegi úti telephelyén, a C épület földszintjén dél és este hat óra között, időpontfoglalással. Időpontokat az EESZT Lakossági Portálon keresztül lehet kérni. Az oltópontokon rendelkezésre álló vakcinák a Pfizer, a Pfizer Omicron BA.1., a Sinopharm és a Janssen.

Már az influenza is megjelent a rendelőkben

Mint azt dr. Hoksári László szolnoki háziorvostól megtudtuk, egy héten egy-két influenza jellegű megbetegedést már most jelentettek a Népegészségügyi Központ figyelőszolgálatának.

– Várhatóan október utolsó hetében megérkeznek a háziorvosi rendelőkbe az influenza elleni védőoltások, melyet egyebek mellett a hatvan év felettiek, és a krónikus betegek ingyen kérhetnek. Ajánlott most mindenkinek a felvétele, fiataloknak és gyermekeknek is, hiszen, legalább egy hétig tartó lázas állapotról, és akár komoly szövődményekről is lehet szó. Külön kiemelném a kismamákat,vagy akik a közeljövőben tervezik a várandósságot, hiszen náluk tovább tarthat a betegség, illetve a tüdőgyulladás kialakulásának esélye is nagyobb – hangsúlyozta a szakember.