Még a Hold is sajtból volt vasárnap a Tisza-parti településen, igaz ez nem látszott, hiszen hagyományos, délelőtti piacot rendeztek. A főszerepben ezúttal az ízletes sajtok voltak.

Már szombat este elkezdődött a programsorozat, az újonnan nyílt Sajtházban sajt-, és borkóstolóra invitálták az érdeklődőket. A csodafinom kecske-, és tehénsajtok mellé a meghívott noszvaji borász remek borokat kínált.

Vasárnap pedig benépesült a piactér, sajtvásár lévén, illatokból nem volt hiány. Aki kóstolt, bizonyíthatja, az ízek is a "helyükön" voltak, a jelenlévő, helyi készítőkkel együtt nyolc sajtmester kitett magáért. Mellettük természetesen jelen voltak a megszokott, magas minőségű helyi termékek is, sőt még garázsvásáron is találhattunk kincseket. Ezúttal is mindenki kedvére válogathatott, finom ételek, italok mellett jó beszélgetések és hangulatos muzsika várta a piacozókat Nagykörűben.