A mezőkön, ártereken, erdős részeken tömegesen bújnak elő a különféle gombák. Sokan szeretik a kalapos finomságokat, azonban nem árt vigyázni a gyűjtögetésükkel, hiszen nem minden fajta ehető, akad közöttük kimondottan mérgező is.

A tiszajenői Gulyás Zoltán jól bevált lelőhelyekről gyűjtögeti a gombát, elmegy akár Cegléd, vagy Kecskemét közelébe is. A kalapos szerzeményeket főként a megyeszékhely piacán értékesíti. Őzlábgombák, fenyőtinóru, nyárfatinóru, mezei szegfűgomba, déli tőkegomba és csiperkék kínálják magukat a standján. Legtöbbjük kilója 4000 forint.

– Körülbelül két hete, hogy lehet gombát szedni. Tiszajenő környékén talán a mezei csiperkéből van most a legtöbb, bár szép számmal akad szegfű- és őzlábgomba is. A fenyőtinóru most indult be, csak ahhoz messzebb kell menni, mivel fenyőerdőben terem. Az esők után nyolc-tíz nappal szokott előjönni a gomba, így most kezdődött a dömping.

Rengeteget találni mindenfelé, az elmúlt néhány évet összevetve idén van belőlük a legtöbb. A piacon a vásárlók is keresik. Úgy gondolom, egész hónapban lesz bőségesen, még ha nem is esik több eső

– osztotta meg tapasztalatait Zoltán.

– De amíg keményebb fagy nem jön, lehet gombászni. Vannak olyan fajok, melyek csak ezután jelennek meg, így például többek között laskagombák is ebben a hónapban, a lilatönkű pereszkéből is még csak egyszer-kétszer tudtam hozni, pedig nagyon várják már a vevők.

A tiszajenői férfi azt is megjegyezte:

rengeteg olyan fajtát is lehet most találni, ami nem ehető, így nem árt az elővigyázatosság.

– A szegfűgomba lelőhelyénél nő a parlagi tölcsér, és vigyázni kell a susulykafélékkel is. Úgy gondolom, ha valaki a mérgező galócákat nem ismeri fel, az ne is menjen gombászni! – vélekedett Gulyás Zoltán, aki immár negyven éve gombászik, harminc éve gyűjt eladásra is, így igencsak tapasztalt e téren. Ennek ellenére ő is mindig bevizsgáltatja a termést. A szolnoki piacon egyébként is ingyenes a vizsgálat.

Berta Mónika gombaszak­ellenőrnek a héten már jócskán akadt dolga, egyre-másra érkeztek hozzá kisebb-nagyobb mennyiségekkel a gombaszedők.

– Ezen a héten indult be igazán a gombaszezon – nyilatkozta Berta Mónika.

– Szep­tember végén már várható volt, hogy sok lesz a gomba, most már hozzák is folyamatosan bevizsgáltatni. Nemcsak Szolnok környékéről, hanem még Jászberényből, Jászárokszállásról és Jászalsószentgyörgyről is.

Legnagyobb mennyiségben mezei szegfűgombát hoznak, valamint nagy őzlábgombát. Persze gyakran akadnak a szedett gombák között nem ehetők is. Már találtam galócákat is. Többen hoztak susulykát, pókhálós gombákat és sárguló csiperkét is, ami szintén nem ehető. Dobtam ki erősen mérgező begöngyöltszélű cölöpgombát is.

Sándorné Kiss Erika férjével a Szandaszőlős környékén gyűjtött csiperkét vitték bevizsgáltatni. Tizenkét éve járnak át Nagykőrösre, ott kaptak rá a gombagyűjtésre. A szandai csiperkével viszont nem volt szerencséjük: sárguló csiperkét fogtak ki, ami elfogyasztva gyomorrontást okoz. A szakellenőr megmutatta: ha megkapargatunk egy ilyen példányt, árulkodó jel, hogy rögtön elkezd sárgulni.

A gombákat egyébként célszerű papírzacskóba gyűjteni, a nejlonban gyorsan megrohad, hiába teszik frissen bele – figyelmeztetett Mónika. Ez általános probléma. Így járta meg Nagy Viktória is. A nejlonszatyorban tárolt, egyébként igen szép, ehető gomba egy része már elkezdett feketedni, megfolyósodni, így a kukában végezte.

A szolnoki Dudás Márk most először járt gombavizsgálaton a piacon, a város szélén szedett gombát hozott. Nagyon kezdő gombásznak vallotta magát, ennek ellenére gombáiból nem kellett kidobni, jól ítélte meg: mind ehető, lilatönkű pereszke volt. A szakellenőrhölgy felhívta rá a figyelmét, hogy ez egy nagyon aromás faj, így ajánlott megabálni, húsz percig forró vízben főzni.

A mezei szegfűgombát gyakran összetévesztik a parlagi tölcsérgombával, ez utóbbinak sűrű a lemeze, de egyébként nagyon hasonló kinézetű. Ha a tönk pattanva törik, az is jelzi, hogy szegfűgombával van dolgunk.

– Vannak feltételesen ehető fajok is, amik például csak meghatározott ideig tartó főzés után fogyaszthatóak! – hangsúlyozta a gombaszakellenőr. – Általában ezeket is ki szoktam dobni, mivel nem tudhatom, hogy betartják-e végül ezt a főzési időt. Feltételesen ehető például a vörös céklás színű, úgynevezett változékony tinóru, vagy a vörös tinóru, ami megfelelő főzés mellett gyomorrontást okoz.