Családi napot rendeztek a közelmúltban a településen. A kulturális eseménynek a megújult művelődési ház adott otthont. Az intézmény a Magyar Falu Program keretében kapott új köntöst, megújult a fűtési rendszer és az épület teteje, valamint nyílászárókat is cseréltek. Az épület teraszát úgy alakították ki, hogy az színpadként is használható, így az a rendezvényen is jó szolgálatot tett. A felújításhoz huszonhétmillió forintot nyert el az önkormányzat, mely a költségek finanszírozásához önerőt is biztosított.