– Mindig tiszteltem az ápolói hivatást választókat, s úgy gondolom, a gyermekápolók közülük is kiemelkednek. Nem mindenkiből lesz gyermekápoló, sokan megrettennek, visszafordulnak és ez a szakma ki is veti magából azokat, akiknek nincsenek meg a megfelelő képességeik. Olyan fokú hozzáértés, hivatástudat, empátia szükséges ezen a területen, amely kiemeli őket a többi szakmában dolgozók közül–nyitotta meg a kongresszust péntek délelőtt dr. Retkes Tamás osztályvezető főorvos. Az eseményen részt vett Szalay Ferenc polgármester, és dr. Kállai Mária, a térség országggyűlési képviselője is.

Végignézve a konferencia programját, lenyűgözőnek tartom azt a sokszínűséget, amely jellemzi a szekciók munkáját. Egyszerre foglalkozik ez a tanácskozás az ápolók helyzetével, ennek a hivatásnak a múltjával és jövőjével éppúgy, mint a szakmai kérdésekkel

–mondta az eseményről a képviselő.

Dr. Balogh Zoltán a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke beszédében kifejtette, mindig szívesen látogat Szolnokra, hiszen több évtizedes hagyomány, hogy a megyeszékhely nem csak biztosítja a helyet a konferenciáknak, de messzemenőkig támogatja a szakmai feljődést is.

–A gyermekápolók mindig különleges helyet foglaltak el a szívemben, hiszen ők azok, akik az édesanyát, a családot helyettesítik olyan időszakokban, amikor egy kisgyermek egyedül marad–hangsúlyozta az elnök. Az ünnepélyes megnyitót Piroska Miklós, a Hetényi Géza Kórház főigazgatójának gondolatai zárták.

–Nagyon komoly feladatok állnak előttünk. Úgy vélem, üdvözlendő az a kormányzati szándék, hogy az elmúlt évek béremelései után tovább kívánják vinni a szakdolgozók bérfejlesztését és hasonlóan az orvosokhoz, kiszámítható és biztos életpályát kívánnak biztosítani ezen a területen is. Ez mindannyiunk feladata, hiszen kijelenthetjük, hogy kórházunk gyermekosztályán nyugat-európai körülmények között fogadhatjuk a kis betegeket. Az infratruktúra, az eszközök azonban csak az ellátás egyik lábát jelentik. A humántényező a legfontosabb, hogy a gyermekápolók képzésében nagyon komoly teendők állnak előttünk. És nem az a kérdés, hogy van-e képzés, hanem az, hogy van-e elég jelentkező, aki végig részt benne és szívvel-lélekkel, nagyon komoly hivatástudattal egy életet eltölt ezen a pályán–mondta a főigazgató.

A két napos konferencia során neves előadók és a gyakorlati szakemberek közreműködésében összesen huszonhét előadást hallgathatnak meg a résztvevők.