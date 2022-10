Megkezdődtek a munkálatok az Eszterlánc óvodánál, közel hétszázötmillió forint európai uniós forrásból építik újjá az intézményt. A régi, négy csoportszobás épületet elbontják, új, nagyobb, összesen százhuszonöt gyermeknek helyet biztosító létesítményt alakítanak ki. Egy korszerű melegítőkonyha is a projekt része, de a tervek szerint készül elkülönítő, torna-, fejlesztő-, illetve nevelőtestületi szoba, szülői fogadó, irodák, öltöző, karbantartóműhely is. Az udvart rendezik, fejlesztik, a parkolókról sem feledkeztek el – áll a most elkezdődött projektről kapott tájékoztatóban.

Új eszközöket kap majd az óvoda, illetve megújuló energiaforrásokat is alkalmaznak majd

– tudatta hírportálunkkal Mészáros Ágnes, a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. rendezvény­szervezője.

A fejlesztés eredményeként hozzáférhetőbbé válik az óvodai ellátás, különösen a hátrányos helyzetű gyerekek számára. Egyebek mellett például komplex akadálymentesítéssel teremtik meg az integrált nevelés feltételeit – derült ki a tájékoztatóból.