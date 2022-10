Az egész Európát sújtó energiaválság miatt egyre több ország és cég vezet be rendkívüli takarékossági intézkedéseket az energiafelhasználás csökkentése érdekében. A kialakult helyzetben a Magyar Posta is további takarékossági intézkedések bevezetésére kényszerült. Ahogy az a vállalat honlapján is olvasható, országszerte 210 településen 366 posta működésének ideiglenes szüneteltetéséről döntöttek.

Az intézkedések megyénket is érintik. Eszerint november 12-től ideiglenesen zárva tart Szolnokon a pletykafalui és kertvárosi postahivatal, a szolnoki 4-es (Mártírok útja 34.), az 5-ös (Széchenyi krt. 121.), a 6-os (Városmajor út 55.), a 7-es (Tószegi út 51.) és a 9-es (Károly Róbert utca 7.) postahivatalok. Karcagon bezár a Móricz Zsigmond úti 2-es posta, miként a Kunszentmárton-Kungyalu kirendeltség (Kunszentmárton, Radnóti út 32.) és Törökszentmiklóson a Vörösmarty út 53. szám alatti kirendeltség is. A helyettesítő posták listáját a Magyar Posta honlapján, vagy ide kattintva megtekinthetik.

A szolgáltató tájékoztatása szerint az intézkedés a postai küldemények házhoz kézbesítését nem érinti, az érintett posták működésének szüneteltetése létszámleépítéssel nem jár, a munkavállalókat a környező postákon helyezik el. Azokon a településeken, ahol több szolgáltatóhely működik, ott a fennmaradó szolgáltatóhelyek megemelt kapacitással, több kiszolgáló pulttal fogadják az ügyfeleket. Azokon a településeken pedig, ahol nincs másik nyitvatartó posta, a szolgáltatások a már bevált mobilposta segítségével lesznek elérhetők.