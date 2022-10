A szakemberek több mint harminc fát vettek kezelésbe az elmúlt napokban azért, hogy továbbra is a város főterének ékességei maradjanak.

– A célunk az volt, hogy ezeket a fákat megmentsük, élettartamukat egy kicsit megnöveljük. A szakemberek szellősebbé tették a lombkoronákat, mely által csökkent a fertőzés veszélye. A száraz ágakat levágták, hogy kevesebb teher legyen az adott vázágakon–tájékoztatott Bagdi Ákos, városi főkertész.

Hozzátette, a levágott ágak helyén minden esetben sebkezelés is történt, illetve az odúk tisztítása, lefedése is a faápolási munkák része volt, ugyanis a kezeletlen sebfelületek utat nyitnak a károsító rovaroknak, gombáknak.

Egy, a tér nyugati oldalán álló japán akácfát az előzetes felmérés alapján már nem lehetett megmenteni, annyira elkorhadt a törzse, továbbá egy hegyi szilt is el kell távolítani a közeljövőben, mert jelentősen gombásodott a lombkoronája, illetve több, felülről nyitott odú található rajta.

A fákról levágott száraz ágakat összeaprították, a mintegy tizenöt köbméter darálékot később tápanyagban gazdag talajtakaróként, mulcsként használják majd fel.

A városban egyéb zöldítéseket is terveznek a közeljövőben, még idén ősszel fásítják a Szent Miklós tér és az Alatkai út közötti szakaszt, ahol negyvenöt tő gömbkőrist ültetnek majd el. Emellett a volt Tavasz ABC környékére is kerül majd tíz gömbkőris, melyek az eltávolított, beteg fák helyére kerülnek, így ez a terület is egységes arculatot kap majd.