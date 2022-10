Idén is megtartották a Tök jó hetet a Kertvárosi Óvodában, a programokkal az őszt, az őszi terméseket „ünnepelték”. Hétindítóként töklámpásokat faragtak a gyerekek és szüleik, a szebbnél-szebb alkotásokat az óvoda udvarán lehetett megcsodálni. A hagyományok szerint a töklámpásokat a városrész utcáira teszik ki, így az arra járók is gyönyörködhetnek azokban. A héten szórakoztató programok várták az ovisokat, volt izgalmas tökgurító- és krumplivivő verseny, a gyerekek tolták a sárga tököket talicskában is, de volt dióterelés és diótörőverseny is.