– A felkészülés szeptember közepén kezdődött, amikor megkaptuk a versenyfelhívást. A tanulókkal hetente több napon át gyakoroltunk, a kiírásban szereplő előírások alapján – mondta a közelmúltban, Budapesten tartott országos pékverseny előzményéről Vas István, az iskola szakoktatója.

– Mivel hagyományőrző versenyről volt szó, fontosnak tartottam, hogy a termékeket kézzel, gépi eszközök használata nélkül készítsük el. Ez egy új, ismeretlen terület volt a tanulók számára, de olyannyira sikerült elsajátítaniuk, hogy megkapták a „leghagyományosabb termékkészítés” különdíját – mesélte büszkén a pedagógus.

Van is mire, hiszen három versenyszámban is dobogós helyen végeztek tanulói. A hagyományőrző versenyen Gőz Zsanett, valamint Bacskai László vettek részt, ők bronzéremmel tértek haza. A pozsonyi kifli készítő versenyen Kovács Péter szerzett ezüstérmet. A mézeskalács díszítő kategóriában Antal Flóra állt bronzéremmel dobogóra. Mint azt a szakoktató elmondta, a siker titka a diákok szorgalma, kitartása és ügyessége volt. A tanulók egyébként a Székács saját pékségében is gyakorolhatnak, a tanműhelyként is működő üzemben készült termékeket az iskola értékesíti, illetve saját intézményeit is innen látja el.

Az idei évtől a Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ tagintézményeként működő iskola nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, ezért fontosak az ilyen, és ehhez hasonló megmérettetések – tudtuk meg dr. Bischofné Németh Katalin tagintézmény-vezetőtől.

– Így objektív módon, más iskolákkal összehasonlítva is láthatjuk oktató-nevelő munkánk eredményességét. A tanulók a teljesítményhelyzetben sikerélményhez, tapasztalathoz jutnak, nő a motivációjuk és erősödhet a pályaorientációjuk is. Ez tanáraink szempontjából is ösztönző hatású, hiszen a felkészítő munkánkat is színesíti. A szakmai megmérettetéseken kívül egyébként közismereti tárgyak versenyein, mint matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, egyházi ének - és sportversenyeken is jeleskedik iskolánk. Büszkék vagyunk arra, hogy 2022-ben a Székács lett az év legjobb gyakorlati képzőhelye az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen a mezőgazdasági technikus, és a gazda képzések tekintetében – hangsúlyozta a tagintézmény-vezető.

Mint elmondta, a Székács a nemzetközi eseményeken is jelen van, hiszen rendszeresen bonyolítanak úgynevezett Erasmus+projekteket, amely az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja.

– Most indul egy hét ország részvételével megvalósuló programunk, mely a nemzeti gasztronómiai értékek témáját öleli fel, és lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatalabb generáció találkozzon az idősebbel, így a tapasztalatcserére, a hagyományápolásra is – tette hozzá.

A lélek gazdagítására is nagy hangsúlyt fektetnek

A református óvoda, az általános iskola, illetve a Székács tagintézmények integrálásával idén ősztől megkezdte működését a Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ.

– A szakmai munkánk ezzel még színesebbé vált, hiszen szorosan együttműködünk a két tagintézménnyel. Szakmai képzéseink a tavalyi évhez hasonlóan a mezőgazdasági, élelmiszeripari, kereskedelem, gazdálkodás és menedzsment, valamint a sport ágazatokat foglalják magukban, ám egyre nagyobb teret nyitunk a négy –, illetve nyolc évfolyamos gimnáziumi képzéseknek is. Tanulónk immár a református keresztyén szellemiség nyújtotta többletérték jegyében végzik tanulmányaikat. Így részesülnek a lelki gondozásban, hitéleti programokban, melyek elévülhetetlen emberi értéket nyújtanak a számukra – mondta dr. Bischofné Németh Katalin tagintézmény-vezető.